女壘／新世紀黃蜂上下半季都奪冠　直接晉級總冠軍賽

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李思詩又開轟 嘉南鷹最終戰擊敗新北凱撒
2022企業女子壘球聯賽今(23日）（日）在新北市三重棒球場進行例行賽最後一週賽事，福添福嘉南鷹以11:5擊敗新北凱撒，李思詩雖然也開轟，單季10轟出爐，可惜最後一場比賽取消，他也無緣追上陳家宜，再度拿下全壘打王。
此役嘉南鷹派出柯夏愛先發，她主投5.1局失4分，有3分責失，不過第二任投手吳佩怡順利後援1局拿下勝投。
這場比賽嘉南鷹還有機會爭取下半季冠軍，因此全力以赴，雖然首局被新北凱撒陳家宜轟出2分砲落後。
不過3局上李思詩也開轟反擊，嘉南鷹單局攻下2分追平，但新北凱撒分別在3局、5局下又各攻下1分領先。
關鍵7局上福添福嘉南鷹火力大放送，從第九棒張嘉芸三壘安打開啟攻勢，連續獲得保送，加上對方暴投送分，林志霙、柯佳慧、鄧宇媜等連續安打，單局狂攻下9分大逆轉。
儘管新北凱撒7下又靠「大砲」江慧娟敲出2分打點適時安打，最終仍以5分差落敗。
新世紀黃蜂下半季封王 提前晉級總冠軍賽
2022企業女子壘球聯賽今(23日）（日）在新北市三重棒球場進行例行賽最後一週賽事，新世紀黃蜂跟臺北臺產熊讚打到5局結束，因為雨勢過大，最終新世紀黃蜂裁定為3:2贏球，也拿下總冠軍賽門票。
新世紀黃蜂下半季後來居上，儘管福添福嘉南鷹差一勝就有機會追上，但黃蜂打線仍利用王牌蔡珈蓁主投5局僅失2分，無責失表現，拿下勝投跟重要的一勝。
此役新世紀黃蜂打線在一開賽就陷入落後，但潘竹瑜的安打卻追回1分，加上3局下蘇奕璇的高飛犧牲打，又順利追平比數。
關鍵5局下，林鳳珍獲保送後，又是潘竹瑜敲出中外野二壘安打，一棒超前比數，因為雨勢過大，裁定新世紀黃蜂獲勝，拿下下半季冠軍，提前晉級總冠軍賽。