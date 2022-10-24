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周興哲剛求婚趙岱新！喜曝「婚禮時間」　告白未婚妻放閃

▲周興哲提到會在1、2年內舉辦婚禮。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.10.23）
▲周興哲提到會在1、2年內舉辦婚禮。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.10.23）

記者吳雨婕/台北報導

2022-10-24 12:00:00

周興哲於21日至23日一連三天在台北小巨蛋開唱，昨（23）日演唱會結束後，他舉辦慶功宴，除了提到開唱3天的心情，也提到與未婚妻趙岱新的婚禮，會在1、2年內舉行。

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周興哲透露第三天早上，準備開唱前發現喉嚨有點腫，原因是他前一晚太放縱，與未婚妻趙岱新一起吃宵夜導致，「我一到小巨蛋很緊張，經紀人幫我買消炎藥，在家裡也有吃消炎藥，彩排時候聲音在才放心一點。」這次的經驗讓他笑說：「下次知道了，不能吃那麼多（宵夜）。」他也進一步解釋，為了這次的演唱會，只吃雞胸肉，所以前一晚才想著吃個東西來舒壓。

▲周興哲演唱會結束後，舉辦慶功宴。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.10.23）
▲▼周興哲演唱會結束後，舉辦慶功宴。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.10.23）
▲周興哲演唱會結束後，舉辦慶功宴。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.10.23）
 
如今愛情、事業兩得意，周興哲談到向趙岱新求婚後，是不是比較有踏實感？他表示：「肯定有，這個行業公開戀情滿有膽量的，我想做一個好榜樣，真的找到對的人，愛一個人是可以大膽說出來的，現在一切都很幸福快樂。」他考慮在1、2年內舉辦婚禮，婚禮模式還在討論中，他還透露兩人都喜歡海島婚禮。

周興哲在最終場演唱會上，感性謝謝趙岱新，提到在低潮時，女方一直是他的靠山，「很謝謝妳，I love you！」大方的告白閃瞎現場觀眾，被問到低潮，周興哲坦言，金曲沒入圍挺打擊的，不過入圍金馬獎，彌補了這種心理上的感受，「終於知道入圍的心情，你認真做的作品有回報，是一個滿快樂的事情。」

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