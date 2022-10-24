台積電領漲！台股早盤漲逾200點 IC設計、ABF載板旺
美股上週五（21 日）四大指數走揚，而台股今（24）日「有條件式禁空令」登場，早盤最高漲超過200點，來到13027點，但沒多久萬三得而復失。權值股台積電早盤漲7元，來到397.5元，漲幅1.6%，聯電大漲4%、聯發科也漲逾4%。而今日IC設計、貨櫃三雄、ABF載板表現搶眼。
美股道瓊指數上週五（21 日）大漲748.97點，或2.47%，收31082.56 點；那斯達克指數大漲244.87點，或2.31%，收10859.72點；標普500指數大漲86.97點，或2.37%，收3752.75點；費城半導體指數大漲83.5點，或3.70%，收2336.7 點。
台北股市早盤最高漲超過200點，來到13027點，但沒多久萬三又失守。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤漲7元，來到397.5元，漲幅1.6%。同樣為晶圓代工，聯電漲4%，來到40.65元。世界先進也漲3.7%，來到65.7元附近。力積電漲幅也有4%左右。
其他，重要電子股如聯發科漲4%，來到589元。鴻海也漲1左右，來到104.5元。元太漲近3%，而南亞科、大立光、旺宏、日月光、台達電漲1到2%多。今日盤面焦點為IC設計，智原飆漲停，立積、創惟、力旺、揚智、新唐、金麗科漲6到8%。ABF載板欣興、景碩與南電漲6到8%之間，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明則漲3到4%。