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迎冬日旅遊旺季！阿聯酋航空祭限時積點優惠

▲國際旅遊復甦，阿聯酋航空今（24）日也宣布最新的忠誠計劃Skywards，今年冬季以多項優惠敲響旅遊旺季。（圖／阿聯酋提供）
▲國際旅遊復甦，阿聯酋航空今（24）日也宣布最新的忠誠計劃Skywards，今年冬季以多項優惠敲響旅遊旺季。（圖／阿聯酋提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-24 11:17:28

國際旅遊復甦，阿聯酋航空今（24）日也宣布最新的忠誠計劃Skywards，今年冬季以多項優惠敲響旅遊旺季，每個月都將推出特別優惠，會員可透過航班、飯店住宿、租車、購物等方式賺取更多哩程數。
 
阿聯酋航空表示，即日起至2022年11月18日，Skywards會員可透過多項合作夥伴賺取上千哩程數，其中入住飯店最多可賺取 14,500 點哩程數部分，包含阿聯酋航空 Skywards 飯店，每晚最高可賺取 14,500 點哩程數；卓美亞飯店及度假村（Jumeirah Hotels & Resorts），每次入住全球任一卓美亞飯店及度假村均可賺取雙倍哩程數。IHG®飯店及度假村，每次入住全球任一洲際飯店及度假村、假日飯店、皇冠假日飯店及度假村，均可賺取雙倍哩程數。Rotana飯店，入住中東、非洲、東歐及土耳其的Rotana飯店，可享雙倍哩程數。另外，阿聯酋航空Skywards會員於全球透過Avis、Hertz及SIXT租車，最多可賺取5,000點紅利哩程數。

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而持阿聯酋航空信用卡，最高可賺取 100,000 點紅利哩程數，包含阿聯酋航空 NBD Skywards 無限信用卡，除省去2,999 迪拉姆（約新台幣26,256元）的入會費，最高還可賺取 100,000 點紅利哩程數，並享受銀卡會員福利。阿聯酋航空－花旗銀行信用卡，不須繳交年費即可賺取高達45,000點紅利哩程數，同時享有銀卡會員福利。阿聯酋航空Skywards ICIC銀行信用卡，可賺取高達10,000點紅利哩程數並享有銀卡會員福利。

轉換銀行點數至Skywards哩程數部分，轉換FAB銀行回饋點數成Skywards哩程，最高可賺取500,000哩程數。轉換科威特國民銀行點數，可賺取雙倍哩程數。阿聯酋航空表示，Skywards將陸續推出比斯特購物村系列、Skywards Everydayskywardsmilesmall.com及utu Tax Free app 等更多精彩優惠，讓會員今年更有理由與阿聯酋航空一同歡慶冬日旅遊季。
 

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