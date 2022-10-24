華航線上旅展25日啟售　五大優惠利多搶先看

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第三利，展場限定驚喜 LINE Pay 專屬優惠，於台北國際旅展期間 於華航攤位現場，單筆消費滿9999元，可掃 LINE Pay 條碼領旅遊金 ，現折 1000 元優惠券共2000張。無法親赴現場，也可上華航官網使用 LINE Pay付款，最高可享 8% LINEPOINTS 回饋，共計 80 萬點，限量活動、贈完即止。第四利，中華＋中華 國外漫遊專屬優惠。中華航空＋中華電信提供國外漫遊專屬優惠；華夏會員於旅展期問至華航攤位，即可獲贈中華電信漫遊方案優惠兌換序號；或至中華電信機場門市購買上網卡，可享 85 折起之優惠價。
第五利，中國信託x中華航空聯名信用卡卡友，凡於華航官網指定網頁購買全球航線機票，享有85折起的優惠；單筆消費滿1萬元，再享亞洲線不線航點經濟艙機票抽獎機會，共有 3 位幸運得主。另於10月25日至11月8日旅展期間，還有額外贈哩活動，凡於官網購票、華航免稅品網路預訂、機上免稅品及華航eMall 活動，消費金額累積滿TWD 3萬元（含）以上，可享最高12,000哩程回饋，活動期間消費累積10萬元以上，就送華航經典頭等艙餐具等好禮。另ITF 線上旅展活動期間再加碼，聯名卡購買2023年3月30前台灣出發之航班，區域航線再減TWD 1,500，長程航線再減TWD 3,000
另外，中華肮空表示，將積極掌握疫後旅遊商機，除拓展新航點外，亦於合中、高雄特續布局。自 11月16日起，每週 2班飛航海島度假勝地——帛琉，自12 月 1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，明(2023)年 1月2日起開航桃園-越南峴港航線、1月 20日起飛航桃園-泰國清邁航線，多元熱門度假地點提供國人選擇。另為服務中南部旅運需求，自 11月18 日起開航台中-胡志明航線 ，12 月 1日高雄-東京每日一班；1月 1日起則分別開航高雄-大阪每日一班、高雄-首爾每周5 班、高雄曼谷每周 5 班，積極搶攻客運復甦商機。
華航機微酒自由行產品再升級。由原2人成行升級為1人即可成行，由原東南/北亞航點，擴大適用至美/加/紐澳/歐洲及香港航線 ，豐富多樣選擇全面進化，讓喜愛自由的旅人們，特調專屬自己的旅行，線上旅展期間購買 ，還可再享額外驚喜折扣。同時也與德鐵合作再深化，開啟共用班號服務，自10月11日起與德鐵 Deutsche Bahn (DB）開啟共用班號服務，方便旅客訂位。搭乘華航商務艙加購德鐵一等艙1,500元起，搭乘豪經艙、經濟艙加購德鐵二等艙1,000元起，提供旅客赴歐洲內陸接轉實惠便利的服務。