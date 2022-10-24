立委建議大選「統一開票」　中選會：無法律依據

為避免邊投票、邊開票情形再度上演，有部分立委建議每個直轄市、縣市內所有投票所均投票完畢後，應統一進行開票作業。不過，中選會今（24）日發布新聞稿解釋，我國投開票制度採「投開票合一制」，並非集中開票制度。中選會也強調，依公職選罷法相關規定，尚無集中開票或其他開票制度法律依據。
針對是否投完票後統一開票？中選會發新聞稿說明，公職選罷法第19條第1項但書規定，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票；同法第57條第5項前段規定，投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票。中選會指出，選舉人或投票權人於下午4時前到達投票所，依規定仍可投票，至個別投票所則在投票完畢後，即依法改為開票所進行開票。
中選會也表示，我國投開票制度係採「投開票合一制」，並非採集中開票制度；按公職選罷法規定，投票所於投票完畢後，應即改為開票所，當眾唱名開票，使開票作業於投票完畢後接續辦理。中選會強調，中選會及所屬選委會法辦理選務，依公職選罷法相關規定，「尚無部分立法委員所指有集中開票或其他開票制度的法律依據。」
最後，中選會也補充，投票日下午4時止，主任管理員應在宣布投票時間截止，對投票時間截止前到場之選舉人或投票權人則仍應准其投票；至投票時間截止時點確認後，會有選務工作人員站於隊末並持投票排隊終點之手持標語，確實執行隊末管制作業，並由警衛人員協助維護現場秩序。