中職／龍象季後賽賽程出爐　29日洲際開戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華職棒33年季後挑戰賽及總冠軍賽賽程表
【季後賽】由中信兄弟與味全進行5戰3勝制（中信兄弟先勝1場）
10/29-11/1（主場採1-1-2制，期間無移動補賽日）
| 場次
| 日期
| 開賽時間
| 對 戰
| 球場
| 備註
| Game 1
| 10/29(六)
| 17：05
| 味全@中信兄弟
| 洲際
|
| Game 2
| 10/30(日)
| 17：05
| 中信兄弟@味全
| 天母
|
| Game 3
| 10/31(一)
| 18：35
| 味全@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
| Game 4
| 11/ 1 (二)
| 18：35
| 味全@中信兄弟
| 洲際
| 如有必要
【總冠軍賽】由樂天與季後賽晉級球隊進行7戰4勝制
11/5-11/13（主場為2-2-3制）11/7(一)、11/10(四)為移動日及補賽日
| 場次
| 日期
| 開賽時間
| 對 戰
| 球場
| 備註
| Game 1
| 11/ 5 (六)
| 17:05
| 季後賽晉級球隊@樂天
| 樂天桃園
|
| Game 2
| 11/ 6 (日)
| 17:05
| 季後賽晉級球隊@樂天
| 樂天桃園
|
| Game 3
| 11/ 8 (二)
| 18:35
| 樂天@季後賽晉級球隊
| 季後賽晉級球隊主場地
| (若於天母球場進行，開賽時間為18:05。)
| Game 4
| 11/ 9 (三)
| 18:35
| 樂天@季後賽晉級球隊
| 季後賽晉級球隊主場地
| (若於天母球場進行、開賽時間為18:05。)
| Game 5
| 11/11(五)
| 18:35
| 季後賽晉級球隊@樂天
| 樂天桃園
| 如有必要
| Game 6
| 11/12(六)
| 17:05
| 季後賽晉級球隊@樂天
| 樂天桃園
| 如有必要
| Game 7
| 11/13(日)
| 17:05
| 季後賽晉級球隊@樂天
| 樂天桃園
| 如有必要
【2022年季後賽及總冠軍賽疫情特別規範】
針對2022年季後賽及總冠軍賽確診人員替換登錄名單執行措施如下：
季後賽及總冠軍賽期間，若有球員、教練或行政人員確診，得以書面向聯盟申請登錄人員替換，申請時必須同時出示該人員PCR確診醫院報告證明，並依下列替補方式進行。
本土球員僅可替換本土球員、不得替換外籍球員。
外籍球員得替換外籍球員或本土球員，但替換外籍球員仍須符合登錄身分規定。
確診隔離結束者得再行恢復登錄上場身分，確診人員申請恢復登錄時，原替補人員即需取消登錄，不得選擇其他人員取消登錄。