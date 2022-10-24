中職／龍象季後賽賽程出爐　29日洲際開戰

▲中信兄弟林威助總教練。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟林威助總教練。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-10-24 14:18:512022-10-24 14:27:59

中華職棒33年下半季冠軍在上週確定由中信兄弟拿下，樂天桃猿也確定以年度勝率第一之姿晉級總冠軍賽，季後挑戰賽將由中信兄弟和味全龍一較高下，爭奪最後一張總冠軍賽門票，勝隊將在總冠軍賽與樂天桃猿交手，力拚今年的總冠軍榮耀。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒33年季後挑戰賽及總冠軍賽賽程表

【季後賽】由中信兄弟與味全進行5戰3勝制（中信兄弟先勝1場）

10/29-11/1（主場採1-1-2制，期間無移動補賽日）

場次

 日期

 開賽時間

 對　　戰

 球場

 備註
Game 1

 10/29(六)

 17：05

 味全@中信兄弟

 洲際
Game 2

 10/30(日)

 17：05

 中信兄弟@味全

 天母
Game 3

 10/31(一)

 18：35

 味全@中信兄弟

 洲際

 如有必要
Game 4

 11/ 1 (二)

 18：35

 味全@中信兄弟

 洲際

 如有必要

【總冠軍賽】由樂天與季後賽晉級球隊進行7戰4勝制

11/5-11/13（主場為2-2-3制）11/7(一)、11/10(四)為移動日及補賽日

場次

 日期

 開賽時間

 對　　戰

 球場

 備註
Game 1

 11/ 5 (六)

 17:05

 季後賽晉級球隊@樂天

 樂天桃園
Game 2

 11/ 6 (日)

 17:05

 季後賽晉級球隊@樂天

 樂天桃園
Game 3

 11/ 8 (二)

 18:35

 樂天@季後賽晉級球隊

 季後賽晉級球隊主場地

 (若於天母球場進行，開賽時間為18:05。)
Game 4

 11/ 9 (三)

 18:35

 樂天@季後賽晉級球隊

 季後賽晉級球隊主場地

 (若於天母球場進行、開賽時間為18:05。)
Game 5

 11/11(五)

 18:35

 季後賽晉級球隊@樂天

 樂天桃園

 如有必要
Game 6

 11/12(六)

 17:05

 季後賽晉級球隊@樂天

 樂天桃園

 如有必要
Game 7

 11/13(日)

 17:05

 季後賽晉級球隊@樂天

 樂天桃園

 如有必要


【2022年季後賽及總冠軍賽疫情特別規範】


針對2022年季後賽及總冠軍賽確診人員替換登錄名單執行措施如下：

 季後賽及總冠軍賽期間，若有球員、教練或行政人員確診，得以書面向聯盟申請登錄人員替換，申請時必須同時出示該人員PCR確診醫院報告證明，並依下列替補方式進行。

 本土球員僅可替換本土球員、不得替換外籍球員。

 外籍球員得替換外籍球員或本土球員，但替換外籍球員仍須符合登錄身分規定。

 確診隔離結束者得再行恢復登錄上場身分，確診人員申請恢復登錄時，原替補人員即需取消登錄，不得選擇其他人員取消登錄。

▲中職季後挑戰賽。（聯盟提供）
▲中職季後挑戰賽。（聯盟提供）

日職／火腿教練團改革！代打之神擔任打擊教練

MLB／法官Judge打擊又熄火！洋基慘遭太空人橫掃

MLB／太空人伯格曼當英雄！洋基慘遭淘汰　無緣世界大賽

巷仔內／史上最強兄弟！全年69勝破隊史紀錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀