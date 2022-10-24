批馬英九炒作「避戰與謀和」　曹興誠：國民黨害兩岸緊張

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不過，馬英九的言論，再度遭到聯電創辦人曹興誠的質疑。曹今日發文表示，近日台灣海峽顯得兵兇戰危，國民黨前主席馬英九頻頻炒作「避戰」、「謀和」，還要騙「票投國民黨，兩岸無戰場」。他認為，其實兩岸之所以緊張，始作俑者，正是國民黨。
曹興誠指出，國民黨堅持「一個中國」的緊箍咒，拒絕承認七十年來兩岸已經互不隸屬的事實，這就好像把一個人和一隻野獸關進同一個籠子裡，並緊鎖籠門，不讓這個可憐的人逃出來。現在野獸兇性大發，國民黨照樣緊鎖籠門，卻假裝好人，要教被關的台灣人如何避免被中共這隻野獸吞咬。
曹興誠也說，中共在2019年粉碎了香港的自由和法治之後， 面對中共這種態度，台灣人如果不想投降，就要備戰、抗戰，中間並無「避戰」的選項。國民黨炒作避戰，就是希望台灣人放棄抵抗，把台灣主權拱手讓給中共。
但他也說，中共的武嚇和國民黨的文攻，反而激起台灣青年人的同仇敵愾，類似「黑熊軍事學院」，「壯濶台灣聯盟」等民間社團紛紛發起，抗共保台蔚為風潮。曹興誠質疑國民黨平時為何不提備戰，選舉到了才來備戰？國民黨應該給個說法。
曹興誠也說馬英九主張的「避戰」與「謀和」，都是他之前就主張過的，很明顯是抄襲。如他在2007年總統大選之前，即曾登報公開呼籲，請當時參選總統的馬英九、謝長廷合作推動「兩岸和平共處法」。也曾主張，台灣面對中共統一的壓力，需要建立一個法定程序，來處理此問題。
曹興誠建議，中共如果真心尋求和平統一，應公開提出統一條件，送請台灣政府辦理全民公投。如果台灣全民公投同意此統一條件，兩岸政府即可據此進行統一談判；如果公投未過，可以隔一段時間，重新來過，其次數不限。他同時也強調，中華民國早就是獨立的國家，所以無需尋求獨立，只要能夠因應中國的統一訴求即可。
曹興誠說他的建議看似簡單，其實隱藏著許多重要意涵。包括一、確定台灣主權在民，未經台灣全民同意，主權不得變更。二、誘導中國尊重台灣政府的治權，否則公投無法辦理。三是向國際社會宣揚，台灣是以和平民主的普世規則在處理兩岸爭議，如此可望取得國際的支持。四是讓中國人看到，他們所謂的「台灣問題」，可以用和平與民主的方式解決，不需張牙舞爪、文攻武嚇。
曹興誠表示，其實國民黨講「一中各表」，是希望以承認「一中」來交換「各表」的餘地；也就是先自貶為臣奴，然後俯求中共主子給台灣一點模糊生存的空間；結果對中共卑屈只換來羞辱。中共現在認為國民黨的一中各表已經弊大於利，因此用力打臉馬英九、朱立倫。
針對中共第二十次全國代表會議上，中共前總書記胡錦濤在眾目睽睽之下被強制驅逐出場，曹興誠質疑中共官媒其掩飾的說法，強調中共只知鬥爭，與任何人都無法「謀和」，不知馬英九和國民黨究竟何德何能，能夠與習近平謀和？因此認為國民黨講避戰、謀和，都是在騙選票。
曹興誠認為，國民黨其實無需如此害怕慌張，兩岸情勢確實緊張，但對台灣未必不利。首先美國已經明確表態，不容中共侵臺得逞。其次是主要自由國家已經認清，中共的民族主義和窮兵黷武是未來世界的主要威脅，應該予以壓制圍堵。當然最重要的是，中共內部困難重重，其經濟成長減緩，債務已經失控，失業問題嚴重、民間開始抗爭。
所以曹興誠認為台灣人民只要團結一致、積極備戰，中共並不足以畏懼。只是國民黨散布的失敗主義、投降主義和「一個中國」的邪說應該予以大力駁斥。最後他還以美國總統約翰·甘乃廸講的話：「自由的代價一向高昂，但美國人總會買單。而有條路我們絕對不該選擇，那就是投降和屈服之路」送給不願抗共保台的人。