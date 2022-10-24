林襄低胸跳鋼管舞「一開腿疑走光」！畫面全播出來不及了
中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」林襄長相甜美，還有E級火辣身材，在球場上總是給人滿滿活力，是當紅的啦啦隊女神。她最近為了節目《威廉沈歡樂送》挑戰鋼管舞，豈料在訓練過程中太過賣力，穿著短褲的她在做開腿動作時疑似「走光」，後製也急忙P上圖像才將畫面播出，掀起熱議。
林襄在節目《威廉沈歡樂送》裡挑戰鋼管舞，只見她穿著淡粉色的低胸短版運動背心和短褲，「中空裝」露出超辣螞蟻腰，曲線全看光，還能隱約看到腹肌；此外，當她動作大一點時，北半球也清晰可見，性感程度破表。
從影片中可以看到，鋼管老師協助林襄做「旋風腿」動作，她雙手抓著鋼管，側身站在鋼管旁，接著開腿、轉身，將身體往後躺，另一隻腳壓過去，轉身站到鋼管另一側，動作相當流暢，豈料卻因為太過投入，沒注意到「春光外洩」，還好後製也有幫忙P上圖像。
林襄接著接受15分鐘的鋼管魔鬼特訓，在驗收時也交出漂亮成績單，每一個動作都有做到位，讓主持人沈玉琳大讚「太OMG了」，鋼管舞老師Rody也表示「協調非常好，動作也都有做到」，對林襄讚譽有加，不過林襄也坦言「很暈，腦袋有點空白」。
網友看完影片也紛紛留言，「林襄真的好厲害，才15分鐘就學會了鋼管舞了，真的好佩服」、「林襄最近真的辛苦啦，我們這些襄民都挺你」、「林襄終於又回歸了～ 還是一樣的可愛」、「林襄真的很有舞蹈天賦」、「林襄真的辛苦了」。（編輯：郭佩蓉）