上週台股在亞股中吊車尾　美股財報週登場牽動投資情緒

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PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，雖然研究機構下調美股獲利預期，不過從近期金融股財報普遍表現亮眼，反映利率上升對銀行業的優勢，像是高盛受惠於交易結果優於預期，第三季業績超出分析師對獲利和營收的預期，另外包括美國銀行、摩根大通和富國銀行等貸款機構，亦從核心存款和貸款中獲得較多獲利空間。
而本週美股進入科技股的重量級超級財報週，葉家榮說明，包括英特爾、超微及蘋果財報將成為全球關注焦點，先前英特爾及超微已透露PC庫存水位仍高，恐將消化至2023年，此次財報將再度測試市場對利空的承受度。
至於牽動市場投資情緒的資金緊縮步調，葉家榮指出，聯準會官員上週五重申繼續收緊政策的必要性，不過官員同時也表示，接下來的討論將為何時放慢升息步調，暗示行動需更謹慎，從芝商所Fed Watch工具顯示，市場預期11月幾乎確定升息3碼，未來將持續關注美國核心PCE是否於明年第二季高點開始轉折向下，都將影響聯準會的升息決策。
中國二十大會議落幕，陸港股今（24）日以下跌回應，特別是香港恆生指數大跌逾6%。PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，二十大進一步明確黨的中心任務，即是中國式現代化新征程開啟，並強調高品質發展，弱化經濟增速，強調「質」的有效提升和「量」的合理增長，另外，共同富裕多次在重要會議中提及，反映其重要性顯著抬升，而「促進機會公平」和「規範財富積累機制」等也值得進一步關注。
台股今（24）日開高收平，終場小漲37.78點，漲幅0.29%，收在12856.98點，PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，放眼各國通膨走高、企業財報好壞參半、美債殖利率創高，科技股與半導體類股仍是賣壓重心，另外，避險資金湧入美元，造成亞幣全倒，人民幣貶勢最重，日元貶至150，台幣亦難獨善其身，台股持續面臨外資的賣壓，短線恐難扭轉。
不過，廖炳焜指出，本週全球將聚焦美股超級財報週，特別是蘋果財報與市場展望，將是重要的科技產業風向球，也將牽動台股的投資情緒，由於市場對於美股財報預期偏低，且美股已有緩步走高趨勢，若財報數據能較預期強勁，則有利股價表現，搭配台股第三波限空令與國安基金等，有助於穩定投資信心。
廖炳焜表示，統計今年自股市高點以來，融資減幅40.3%遠高於大盤跌幅30.5%，反映融資已大幅減肥，由於上週台股反覆測底，若台股展開反彈走勢，有望回升至月季線之間、並向季線位置靠攏，後續將觀察新台幣匯率以及晶圓龍頭大廠股價是否站回400元關卡，則有反攻向上機會。