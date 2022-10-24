「老外瘋人院」帶你低碳遊台南 上山下海美食吃透透

▲(左起)台南觀旅局局長郭貞慧、佩徳羅、魚頭君、馬丁、台南市長黃偉哲歡迎大家一起來台南體驗台灣好行低碳遊台南（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）
▲(左起)台南觀旅局局長郭貞慧、佩徳羅、魚頭君、馬丁、台南市長黃偉哲歡迎大家一起來台南體驗台灣好行低碳遊台南（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）

記者林怡孜/台南報導

2022-10-24 16:44:55

網路實境節目老外瘋人院的5位知名主持人杜力、佩德羅、馬丁、夢多、肯納受台南觀旅局邀請，將與民眾一同體驗「魚頭君帶你玩台南 台灣好行Lets go」綠色主題遊程，爭取低碳旅遊勳章。1028日起至12月底期間，只要搭乘台南台灣好行觀光公車88府城巡迴線、99安平台江線及山博行線，任一路線任一班次，與車上台灣好行車號拍照手版合影，上傳至指定網址，就有100個名額可得到「台南市台灣好行低碳旅遊玩家勳章」。

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▲今日記者會現場杜力及肯納(分別為螢幕上左、右)也與佩德羅及馬丁一起連線，分享對於台南的美好記憶（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）
▲今日記者會現場杜力及肯納(分別為螢幕上左、右)也與佩德羅及馬丁一起連線，分享對於台南的美好記憶（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）
台南市長黃偉哲表示，台灣好行是台南市推動低碳旅遊重要運具，為實際鼓勵響應低碳旅遊的旅客，特別試辦為期2個月的「尋找台南市台灣好行低碳旅遊玩家」活動，讓台南朝台灣指標性低碳城市邁進，且因應0+7政策，更可以讓國際旅客多多認識台南，進而愛上台南。


觀光旅遊局局長郭貞慧表示，6大主題遊程分別為「台南吃貨團-府城老字號美食吃透透」2梯次、「府城88實境解謎-鳳凰城人文歷史深度遊」2梯次、「安平99 水陸休憩新玩法」2梯次、「搭著安平99尋寶趣-尋找國姓爺的寶藏」2梯次、「走吧！出遊去！來去當個山上博士吧！」6梯次及「山上遊學趣！科學人文親子共學探索營」6梯次，各梯次限量10~20名。這次特別邀請老外瘋人院5位在台高知名度的外籍藝人「杜力、夢多、肯納、佩德羅及馬丁」擔任台南市台灣好行低碳旅遊推廣大使，1120日由杜力打頭陣，帶領遊客吃遍府城美食，馬丁及佩徳羅也會帶大家遊安平台江及山博線。1028日上午10點起在Accupass活動通開放報名登記，此外，台灣好行限量套票也於五福旅遊官網販售，相關活動資訊都可上「台南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。


台南旅遊人氣滿點，這時節還有各式精彩活動，包含米奇與好朋友CHILL遊台南(1030)、每年盛事2022森山市集(102830)、赤嵌萬神節(102930)、海安商圈裝神弄鬼萬聖派對(102930) 2022台南餐酒嘉年華(10/2910/30) 、德元埤舉辦風車節(11/4)2022Mattauw大地藝術季(112/1/29)，都是非常有口碑受人矚目的活動，歡迎大家把握利用假日時光，繼續一起來台南同樂歡度慶典10月。開心遊玩的同時別忘記參加「台南購物節」抽獎活動，只要消費滿新台幣100元並登錄發票就有機會獲得百萬名車、電動智慧機車、機票、iphone 14等超值好禮，總獎品市值超過300萬元。



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