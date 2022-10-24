「老外瘋人院」帶你低碳遊台南 上山下海美食吃透透

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觀光旅遊局局長郭貞慧表示，6大主題遊程分別為「台南吃貨團-府城老字號美食吃透透」2梯次、「府城88實境解謎-鳳凰城人文歷史深度遊」2梯次、「安平99 水陸休憩新玩法」2梯次、「搭著安平99尋寶趣-尋找國姓爺的寶藏」2梯次、「走吧！出遊去！來去當個山上博士吧！」6梯次及「山上遊學趣！科學人文親子共學探索營」6梯次，各梯次限量10~20名。這次特別邀請老外瘋人院5位在台高知名度的外籍藝人「杜力、夢多、肯納、佩德羅及馬丁」擔任台南市台灣好行低碳旅遊推廣大使，11月20日由杜力打頭陣，帶領遊客吃遍府城美食，馬丁及佩徳羅也會帶大家遊安平台江及山博線。10月28日上午10點起在Accupass活動通開放報名登記，此外，台灣好行限量套票也於五福旅遊官網販售，相關活動資訊都可上「台南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。
台南旅遊人氣滿點，這時節還有各式精彩活動，包含米奇與好朋友CHILL遊台南(至10月30日)、每年盛事2022森山市集(10月28至30日)、赤嵌萬神節(10月29至30日)、海安商圈裝神弄鬼萬聖派對(10月29至30日) 、2022台南餐酒嘉年華(10/29至10/30) 、德元埤舉辦風車節(至11/4)、2022Mattauw大地藝術季(至112/1/29)，都是非常有口碑受人矚目的活動，歡迎大家把握利用假日時光，繼續一起來台南同樂歡度慶典10月。開心遊玩的同時別忘記參加「台南購物節」抽獎活動，只要消費滿新台幣100元並登錄發票就有機會獲得百萬名車、電動智慧機車、機票、iphone 14等超值好禮，總獎品市值超過300萬元。