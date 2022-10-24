「老外瘋人院」帶你低碳遊台南 上山下海美食吃透透

網路實境節目老外瘋人院的5位知名主持人杜力、佩德羅、馬丁、夢多、肯納受台南觀旅局邀請，將與民眾一同體驗「魚頭君帶你玩台南 台灣好行 Let ’ s go 」綠色主題遊程，爭取低碳旅遊勳章。 10 月 28 日起至 12 月底期間，只要搭乘台南台灣好行觀光公車 88 府城巡迴線、 99 安平台江線及山博行線，任一路線任一班次，與車上台灣好行車號拍照手版合影，上傳至指定網址，就有 100個 名額可得到「台南市台灣好行低碳旅遊玩家勳章」。

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▲今日記者會現場杜力及肯納(分別為螢幕上左、右)也與佩德羅及馬丁一起連線，分享對於台南的美好記憶（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）

台南市長黃偉哲表示，台灣好行是台南市推動低碳旅遊重要運具，為實際鼓勵響應低碳旅遊的旅客，特別試辦為期 2 個月的「尋找台南市台灣好行低碳旅遊玩家」活動，讓台南朝台灣指標性低碳城市邁進，且因應 0+7 政策，更可以讓國際旅客多多認識台南，進而愛上台南。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示， 6 大主題遊程分別為「台南吃貨團 - 府城老字號美食吃透透」 2 梯次、「府城 88 實境解謎 - 鳳凰城人文歷史深度遊」 2 梯次、「安平 99 水陸休憩新玩法」 2 梯次、「搭著安平 99 尋寶趣 - 尋找國姓爺的寶藏」 2 梯次、「走吧！出遊去！來去當個山上博士吧！」 6 梯次及「山上遊學趣！科學人文親子共學探索營」 6 梯次，各梯次限量 10~20 名。這次特別邀請 老外瘋人院 5 位在台高知名度的外籍藝人「杜力、夢多、肯納、佩德羅及馬丁」擔任台南市台灣好行低碳旅遊推廣大使， 11 月 20 日由杜力打頭陣，帶領遊客吃遍府城美食，馬丁及佩徳羅也會帶大家遊安平台江及山博線。 10 月 28 日上午 10 點起在 Accupass 活動通開放報名登記，此外，台灣好行限量套票也於五福旅遊官網販售，相關活動資訊都可上「台南旅遊」臉書粉絲專頁查詢。