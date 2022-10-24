台南市民愛閱讀 「布可星球」 專刊發表 100種心得分享

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教育局長鄭新輝表示，閱讀力是知識學習的基礎，去年委託臺灣師範大學「適性閱讀（Smart Reading）團隊」進行研究，針對全市2,700餘名學生進行為期4個月的追蹤，發現國中小學生在使用布可星球後的閱讀能力進步幅度，普遍大於沒有使用布可星球的學生；另外，布可星球對於中低閱讀成就學生的輔助效果，也呈現顯著效果。
鄭新輝說明，「使用布可星球的100種方法」透過徵文收錄了100則學生、家長、教師使用布可星球的心得，希望有助於學校推動閱讀教育，更期待這本集結全市國小到高中階段學生、家長及老師心得分享的專刊，能夠讓還沒有使用、比較少使用布可星球的學生、家長、老師，能夠認同、內化進而分享，不管是先讀字少、好懂的書再來做題目，還是透過班級共讀、親子共讀的方式，都能達到養成閱讀習慣的目標。
永信國小六年級學生吳宥萱表示，從中年級開始，她就開始她的尋寶之旅，剛開始配合老師的規劃，每週有固定的閱讀單，老師提供簡報，講述內容重點，回到家裡媽媽會和她借閱書籍。她的闖關策略包括做筆記、和家人對話式共讀以及書寫閱讀反思。在媽媽的伴讀下，不僅達到校內頂尖前十名布可王，也讓她熱衷改編故事，布可星球讓她更喜歡閱讀。