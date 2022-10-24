台南市民愛閱讀 「布可星球」 專刊發表 100種心得分享

▲黃偉哲訪問永信國小學生吳宥萱，好奇她對於布可星球的使用方式（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）
▲黃偉哲訪問永信國小學生吳宥萱，好奇她對於布可星球的使用方式（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）

記者林怡孜/台南報導

2022-10-24 17:19:19

台南市教育局為提升學生閱讀理解力，扎根學力基礎，打造自幼兒園到高中的閱讀理解平台「布可星球」，自1098月推出以來，已吸引1,370萬以上人次上線瀏覽。教育局蒐集了學生、教師、家長2年多來使用布可星球的心得，出版了「使用布可星球的100種方法」一書，期待有更多的大、小朋友加入，讓閱讀成為生活不可或缺的好習慣。

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▲「使用布可星球的100種方法」收錄了100篇包含學生、家長及教師使用布可星球的心得（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）
▲「使用布可星球的100種方法」收錄了100篇包含學生、家長及教師使用布可星球的心得（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）
台南市長黃偉哲今(24)日主持發表記者會表示，台南市民去年平均每人借閱4.08冊書籍，居全國第2，這讓他想到時下很流行虛擬貨幣的挖礦，孩子們在浩瀚的書海中挖到有用的知識礦，那就是布可星球。布可星球的 program計畫，以及許多老師、許多校長、大家一起投入，讓孩子更願意閱讀。小朋友透過閱讀遨遊世界，也有了想像與夢想，布可星球以遊戲化的方式，加強孩子的閱讀動機，也期待這樣的動機能從學校延伸到家庭、到整個社會，讓閱讀成為台南人獨特的生活習慣。


教育局長鄭新輝表示，閱讀力是知識學習的基礎，去年委託臺灣師範大學「適性閱讀（Smart Reading）團隊」進行研究，針對全市2,700餘名學生進行為期4個月的追蹤，發現國中小學生在使用布可星球後的閱讀能力進步幅度，普遍大於沒有使用布可星球的學生；另外，布可星球對於中低閱讀成就學生的輔助效果，也呈現顯著效果。


鄭新輝說明，「使用布可星球的100種方法」透過徵文收錄了100則學生、家長、教師使用布可星球的心得，希望有助於學校推動閱讀教育，更期待這本集結全市國小到高中階段學生、家長及老師心得分享的專刊，能夠讓還沒有使用、比較少使用布可星球的學生、家長、老師，能夠認同、內化進而分享，不管是先讀字少、好懂的書再來做題目，還是透過班級共讀、親子共讀的方式，都能達到養成閱讀習慣的目標。


永信國小六年級學生吳宥萱表示，從中年級開始，她就開始她的尋寶之旅，剛開始配合老師的規劃，每週有固定的閱讀單，老師提供簡報，講述內容重點，回到家裡媽媽會和她借閱書籍。她的闖關策略包括做筆記、和家人對話式共讀以及書寫閱讀反思。在媽媽的伴讀下，不僅達到校內頂尖前十名布可王，也讓她熱衷改編故事，布可星球讓她更喜歡閱讀。



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