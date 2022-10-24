台南市民愛閱讀 「布可星球」 專刊發表 100種心得分享

台南市教育局為提升學生閱讀理解力，扎根學力基礎，打造自幼兒園到高中的閱讀理解平台「布可星球」 ，自 109 年 8 月推出以來，已吸引 1,370 萬以上人次上線瀏覽。教育局蒐集了學生、教師、家長 2 年多來使用布可星球的心得，出版了「使用布可星球的 100 種方法」一書，期待有更多的大、小朋友加入，讓閱讀成為生活不可或缺的好習慣。

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▲「使用布可星球的100種方法」收錄了100篇包含學生、家長及教師使用布可星球的心得（圖／記者林怡孜攝，2022,10,24）

台南市長黃偉哲今 (24) 日主持發表記者會表示，台南市民去年平均每人借閱 4.08 冊書籍，居全國第 2 ，這讓他想到時下很流行虛擬貨幣的挖礦，孩子們在浩瀚的書海中挖到有用的知識礦，那就是布可星球。布可星球的 program 計畫，以及許多老師、許多校長、大家一起投入，讓孩子更願意閱讀。小朋友透過閱讀遨遊世界，也有了想像與夢想，布可星球以遊戲化的方式，加強孩子的閱讀動機，也期待這樣的動機能從學校延伸到家庭、到整個社會，讓閱讀成為台南人獨特的生活習慣。

教育局長鄭新輝表示，閱讀力是知識學習的基礎，去年委託臺灣師範大學「適性閱讀（ Smart Reading ）團隊」進行研究，針對全市 2,700 餘名學生進行為期 4 個月的追蹤，發現國中小學生在使用布可星球後的閱讀能力進步幅度，普遍大於沒有使用布可星球的學生；另外，布可星球對於中低閱讀成就學生的輔助效果，也呈現顯著效果。

鄭新輝說明，「使用布可星球的 100 種方法」透過徵文收錄了 100 則學生、家長、教師使用布可星球的心得，希望有助於學校推動閱讀教育，更期待這本集結全市國小到高中階段學生、家長及老師心得分享的專刊，能夠讓還沒有使用、比較少使用布可星球的學生、家長、老師，能夠認同、內化進而分享，不管是先讀字少、好懂的書再來做題目，還是透過班級共讀、親子共讀的方式，都能達到養成閱讀習慣的目標。