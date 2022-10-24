台開積欠84名員工薪資、資遣費 自救會立院外砸碗陳情！
台開日前爆發財務危機，董事長邱于芸陸續資遣84名員工，但總計約4400萬的薪資及資遣費等，至今未依法給付，根據台開員工自救會表示，台開甚至委任律師多方阻擾員工主張的基本權利。自救會為了捍衛自身權益，今（24日）前往立法院陳情，並將陳情書遞給立委李德維以及江永昌，希望他們能為台開前員工們主持公道。
台開員工自救會表示，公司出了問題，董事長邱于芸竟然先是拖欠薪資，再來又出手資遣，員工一時間沒了工作，沒想到原本該給付的薪資一再拖延，甚至依法該給付的資遣費也沒下文。尤其台開董事長邱于芸陸續在111年6到7月份之間完成私募案，進帳將近七億元，但被資遣的84名員工，卻遲遲未領到今年度2、3月份的薪水、資遣費及代墊款，總額約4400萬，原本台開公司與員工間在勞動機構調解程序中已調解成立，約定3月底要給付，但到現在還未給付。
由於被資遣的員工，已經無法維持家計，在把陳情書遞交給立委之前，還先一步在群賢樓前，把每天吃飯必備的飯碗砸破，就是要讓外界知道，台開董事長邱于芸讓老員工相當心寒。而台開公司除了不願意依法給付相關薪資及資遣費，更不惜花大錢請律師向法院申請抗告。
台開員工自救會強調，之前有遭資遣員工寄陳情書給相關單位及數位台開的大股東，台北市勞動局也數度發函要求台開公司發放積欠薪資，而大股東慧洋海運藍俊昇董事長在完成私募繳款後，也從來沒有向前台開員工表示會要求公司發放積欠的薪資、資遣費及其他費用。因此台開員工自救會懷疑，私募的資金到位後，公司是否替負責人繳交今年度證交所處罰台開公司高達一百多萬的罰鍰？
前員工更指出，台開董事長邱于芸和董事與經理人幹部，如果每個月都如期領到薪水，而公司郤要積欠這些曾經在台開服務十幾年以上的老員工薪水，以及資遣費等，近來又逢物價上漲，對於沒拿到積欠薪資的前台開員工而言，無疑是雪上加霜。對此，台開員工自救會將陳情書遞交給立委李德維以及江永昌，希望立委為台開員工主持公道，督促證交所，要求台開將遭資遣員工們的欠薪及資遣費，如實給付。