莫內名畫也遭殃！環保人士朝「市值35億」畫作砸馬鈴薯泥
近來歐洲環保團體與氣候運動倡議者將多幅名畫作為抗議手段的一環，繼梵谷的《向日葵》被潑灑番茄湯後，位於德國波茲坦的巴貝里尼博物館內的莫內名畫《乾草堆》也遭人潑灑馬鈴薯泥，不過這些畫作都有玻璃層保護而毫髮無傷，至於兩名抗議者則被警方拘留，可能面臨財產損壞和非法侵入等罪名。
德國氣候運動組織「最後一代」（Letzte Generation）昨效法先前潑灑名畫而引來爭議的手段，以兩大桶馬鈴薯泥砸向莫內著名畫作潑灑，身穿醒目橘色背心的抗議者隨即以強力膠將自己的手部黏在牆上，高呼「我們處於氣候災難、人們受飢凍的時代，難道所有人只在乎名畫上有番茄湯或馬鈴薯泥嗎？」
展出畫作的巴貝里尼博物館（Barberini Museum）表示，畫作本身有玻璃保護，因此馬鈴薯泥並沒有汙染畫作，但是畫框遭到輕微汙染，目前正在修復中，預計在26日就能恢復展出，至於這幅市值約1.1億美元（約35億新台幣）的作品所有權其實是屬於德國富豪帕拉特納（Hasso Plattner）的，目前畫作以出借方式於博物館內永久展出。
抗議者呼籲德國政府必須採取嚴厲且明確的行動保護氣候、停止使用化石燃料，「如果整個社會非得名畫被潑番茄湯或馬鈴薯泥，才會被提醒化石燃料正在殘害所有人，我們將持續下去」；博物館館長韋斯特海德（Ortrud Westheider）則表示，他理解倡議人士出於對氣候災難議題的迫切關注，但手段仍讓他感到震驚。