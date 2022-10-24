中職／300元就可以看！龍象大戰季後賽票價公布

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季後挑戰賽洲際主場賽事門票，所有區域皆為單一票價，不分全半票，僅保留身心障礙票。內野票價500-700元、外野300元。此次中信兄弟主場皆採「電子票券」入場，提供「中信兄弟售票網」、「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台售票與取票。現場售票口不販售紙本票券，可於比賽結束前使用網路或APP進行購票。此次開放G1、G3、G4三場比賽同時售票，如無需舉行之比賽，將由系統自動退票；如因雨延賽限觀看原場次，恕無法申請退票。
明日10/25(二)12:30將開放2022洲際季票會員優先購票、10/25(二)18:00猛象會、艾樂粉會員優先購票，10/26(三)11:00親子象會員優先購票，10/26(三)17:30中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻）優先購票，10/26(三)20:00中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻）優先購票，10/27(四)12:30全面開放購票！
季後賽中信兄弟洲際主場假日開賽時間17:05、進場時間14:00；平日開賽時間18:35、進場時間17:30，假日、平日皆有準備高鐵接駁車，詳細資訊將陸續公告於「兄弟Fans Club」臉書粉絲團，歡迎全台灣百萬象迷一起來到臺中洲際棒球場，為中信兄弟全力應援！