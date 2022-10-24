大同加強營運！董事吳振隆任副董事長、賴冠伶任營運長

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營運長賴冠伶為機械與能源工程博士，將以其綠色管理專才協助董事長王光祥、副董事長吳振隆與總經理王金來對大同經營之管理。創能、儲能、節能三大方向是大同公司永續發展與產品研發的主軸，在經營團隊合作下，大同將持續致力綠色能源相關產品與系統的開發，亦將強化綠色經營管理，為公司增加營利、獲得成長。
本次董事會同時決議，因應大同集團太陽能發展策略，同意投資高雄湖內茄萣興建容量120MW太陽能電廠投資專案，以子公司耀陽能源公司投資興建漁電共生太陽能電廠，待各項審查核准後施工。該案規劃分三階段開發，共計容量約120MW。
大同公司經營團隊重視對所有股東的承諾，於總經理王金來9月1日上任記者會提出三箭齊發六項優先工程中，包括強化公司治理、精進永續發展、組織校準重組、產業升級轉型、加強子公司監督管理與推升大艦隊經營績效，目前已完成將9大事業部整合優化成大同母體公司的四大事業，包含電力、新能源、消費電子以及不動產事業。
大同做為產業控股公司，亦加強與四大子公司包含精英電腦、大同世界科技、福華電子與尚志精密化學之溝通管理與控股效益。同時，規劃的華映除列、精英併表及其他相關財務改造工程，已分別於9月及10月陸續順利完成。
大同公司指出，經營管理團隊在發展方向與組織架構明確定位下，亦將加強團隊合作與持續精實優化，擴大市場、增值營收、厚植實力、開源節流，全力推動集團的升級轉型，加快兌現增長獲利配息，回饋股東照顧員工之承諾，並具體實現國際級產業控股之永續發展願景。