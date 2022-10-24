大同加強營運！董事吳振隆任副董事長、賴冠伶任營運長

▲大同公司為落實組織發展再造並加強經營管理陣容，今（24）日召開董事會推選吳振隆董事擔任大同公司副董事長，賴冠伶女士出任大同公司營運長。（圖／NOWnews資料照）
▲大同公司為落實組織發展再造並加強經營管理陣容，今（24）日召開董事會推選吳振隆董事擔任大同公司副董事長，賴冠伶女士出任大同公司營運長。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2022-10-24 19:02:40

大同公司為落實組織發展再造並加強經營管理陣容，今（24）日召開董事會推選吳振隆董事擔任大同公司副董事長，借重其豐富事業經營長才與深厚產業轉型經驗實力，並通過委任賴冠伶女士出任大同公司營運長。吳振隆副董事長亦同時於今日擔任新能源事業大同智能公司董事長及消費電子事業大同綜合訊電公司董事長。

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大同公司指出，在大股東們充分信任支持下，吳振隆將親自參與領導並擘劃大同電力、新能源、消費電子及不動產等四大事業，與精英電腦、大同世界科技、福華電子及尚志精密化學等四大子公司，共同發展為產業控股大艦隊。原大同公司副董事長兼總經理王金來先生將專任總經理。大同公司建構決策、執行與營運之核心鐵三角經營管理團隊，以強化公司治理效能，精進永續發展效果，並加速擴大升級與轉型財務效益。

營運長賴冠伶為機械與能源工程博士，將以其綠色管理專才協助董事長王光祥、副董事長吳振隆與總經理王金來對大同經營之管理。創能、儲能、節能三大方向是大同公司永續發展與產品研發的主軸，在經營團隊合作下，大同將持續致力綠色能源相關產品與系統的開發，亦將強化綠色經營管理，為公司增加營利、獲得成長。

本次董事會同時決議，因應大同集團太陽能發展策略，同意投資高雄湖內茄萣興建容量120MW太陽能電廠投資專案，以子公司耀陽能源公司投資興建漁電共生太陽能電廠，待各項審查核准後施工。該案規劃分三階段開發，共計容量約120MW。

大同公司經營團隊重視對所有股東的承諾，於總經理王金來9月1日上任記者會提出三箭齊發六項優先工程中，包括強化公司治理、精進永續發展、組織校準重組、產業升級轉型、加強子公司監督管理與推升大艦隊經營績效，目前已完成將9大事業部整合優化成大同母體公司的四大事業，包含電力、新能源、消費電子以及不動產事業。

大同做為產業控股公司，亦加強與四大子公司包含精英電腦、大同世界科技、福華電子與尚志精密化學之溝通管理與控股效益。同時，規劃的華映除列、精英併表及其他相關財務改造工程，已分別於9月及10月陸續順利完成。

大同公司指出，經營管理團隊在發展方向與組織架構明確定位下，亦將加強團隊合作與持續精實優化，擴大市場、增值營收、厚植實力、開源節流，全力推動集團的升級轉型，加快兌現增長獲利配息，回饋股東照顧員工之承諾，並具體實現國際級產業控股之永續發展願景。

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