▲ 首開台灣層峰餐飲先例，米其林三星主廚 Thomas Bühner 預告在台設餐廳

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Thomas Bühner 在 2018 年夏天將位於德國 Osnabrück 的「La Vie」餐廳關閉後，開 始思考餐廳的下一步。走遍世界各地探詢新的餐廳地點，並輾轉旅行到許多國家提供 餐飲體驗，也在世界各地不同頂級餐飲饗宴活動擔任客座主廚，從歐洲、亞洲、非 洲....希臘、印度、泰國...等，最終決定落腳寶島台灣，將「La Vie」從德國 Osnabrück 奧斯納布魯克，完整移植至台北市全新啟航。
全新「 La Vie 睿麗」法式餐廳將坐落於台北市大直樂群三路 - NOKE 忠泰樂生活
「La Vie」餐廳原位於德國的一個迷人小鎮--奧斯納布魯克 Osnabrück，自 2012 年起 連續 7 年蟬連米其林三星級最高評鑑，堪稱是米其林指南榜上的傳奇餐廳!而即將在 明年上半年於台北開幕的嶄新「La Vie 睿麗」法式餐廳，則將坐落於台北市大直商圈 菁華地段、由忠泰建設投資興建的全新時尚生活聚落 - NOKE 忠泰樂生活。
這是一座位於樂群三路上，集合風格美食、藝術策展、輕奢選品、設計生活與滑冰運 動的新形態商場。瞄準重視自我主張的中生代消費者，從生活風格策劃出發，打造 「串連美好生活的平台」，展現新型態的高質感商業體驗。大直商圈除了豪宅之外， 素有「米其林星光大道」之稱的樂群三路更是有許多頂級餐廳匯聚，而明年「La Vie 睿麗」法式餐廳的加入，必將更添大直商圈璀璨星光。
「La Vie 睿麗」將是米其林三星主廚 Thomas Bühner 在全世界唯一的餐廳
Thomas Bühner 期望以「La Vie by Thomas Bühner 睿麗法式餐廳」為他累積三十餘 年的美食新哲學開啟新篇章。此命名承襲 Thomas Bühner 原先在德國餐廳的名稱，並 冠上主廚自己的全名，清楚揭示「La Vie 睿麗」是由 Thomas Bühner 直接參與投資、 經營的餐廳，也將是目前 Thomas Bühner 在全世界唯一的一家餐廳，意味著 Thomas Bühner 不僅是合夥人同時也是經營者。「La Vie 睿麗」代表 Thomas Bühner 對台灣 市場潛力的高度肯定，對他個人在全球各地的粉絲來說，更是極為重大的承諾。
Thomas Bühner 知名的「三維料理哲學」將於台北重現
Thomas Bühner 同時也承諾將在台灣重現他在歐洲知名的「三維料理哲學」。他認為 料理靈魂來自於三個維度，第一個維度:著重於食材各自的純粹天然風味;第二個維 度:講究並調整烹調料理手法的過程;第三個維度:旨在全方位延伸連貫每道料理的 風味，呈現最完美的一餐。
Thomas Bühner 表示:比如說第一個維度(也是所有菜肴的基礎)，是每個食材原有的 風味。在我看來，沒有比食材的原汁原味更真實、更強烈的味道了。因此，原有的味 道總是必須最優先保留。在創造屬於我自己的純正「taste bombs 風味炸彈」時，我們經常花幾周時間研究不同的手法，以打破並擴大風味的界限。例如，我的知名菜式 -” pure venison ”就是花了數年的時間持續研發而成的。
這道菜的醬汁不是以傳統通過鹿肉和蔬菜燉烤的方式製作，而是從鹿肉的純肉汁中提 取出來的。首先透過絞肉機粗略將肉剁碎，然後放入真空包裝並在水浴中加熱。這能 將鹿肉的純正精華風味慢慢且完整地提取出來，然後放在真空蒸發器濃縮。用這種手 法製作的醬汁與鹿肉一起搭配食用時風味絕佳–而不須使用任何風味添加劑，如香料、 烘焙調味或單寧酸...等。
「 La Vie 睿麗」餐廳除了計畫呈現 Thomas Bühner 極為知名的米其林三星菜單風格 之外，也將提供全新開發的歐洲亞洲菜式的融合與衝擊，以嶄新的餐飲風味，讓國外 及台灣消費者能夠體驗到更深一層的味覺詮釋與餐飲哲學。
「La Vie 睿麗」將由 Thomas Bühner 直接參與投資經營
而與 Thomas Bühner 攜手合作投資的「風味睿麗餐飲」執行長吳睿弘表示:邀請米其 林三星主廚直接來台灣開餐廳，這是史無前例的合作模式。不同於以往台灣餐飲界邀 請米其林主廚來台擔任餐廳顧問或客座主廚的模式，這次希望透過共同投資經營的緊 密合作，為台灣的 Fine Dining 美食領域中帶來全新的衝擊與刺激，進而激盪出更創新 的進步，而期望這也將會是台灣餐飲業的重要里程碑之一
「La Vie 睿麗」預計於 2023 年第二季開幕，規劃提供 28 個座位
「La Vie 睿麗」餐廳除了米其林三星主廚的直接投資管理外，Thomas Bühner 特別邀 請來自香港的楊展浩(Xavier Yeung)先生擔任行政主廚，楊展浩主廚曾擔任香港米其林 一星法式餐廳 ÉPURE 的行政主廚。Thomas Bühner 對此表示:Xavier 的加入讓「La Vie 睿麗」的廚房團隊形成一個非常有趣的組合，除了將帶來原汁原味的歐陸法式饗宴 外，也會在 「La Vie 睿麗」裡注入「當代」、「歐亞融合」的全新菜式風格。「La Vie 睿麗」法式餐廳預計於 2023 年第二季開幕，餐廳規劃提供 28 個座位 (其中包括 2 個私人包廂) ，目前已進入最重要的整備階段。