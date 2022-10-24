▲ Audi 與《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》三度攜手合作

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迎接後疫情時代，不僅讓台灣蓬勃發展的餐飲業迎來曙光，遍布全台各地的美味珍饌餐廳店家，也重新迎接絡繹不絕的人潮。今年指南名單首次納入臺南府城與高雄港都雙城，對此《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 先生表示：「我們的評審員第⼀次將探索範圍擴⼤到歷史古城臺南以及港都⾼雄，對雙城的餐飲印象深刻。從傳承好幾代的知名⼩吃到驕傲展現在地⻝材與豐富海產的美饌，必⽐登推介的店家們都讓⽶其林評審員留下了深刻的印象。在臺南、⾼雄加⼊名單之後，2022 年的指南更呈現出了在地餐飲的獨特與活⼒。」
相較於《米其林指南》首次前進南臺灣，Audi 同樣積極開展中台灣與南台灣的經銷通路布局，除了高雄地區最新的Audi 鳳山展示中心已於七月中旬隆重開幕，全新Audi 北台中展示中心預計也將於今年第四季落成啟用，並持續推進電動車的充電網絡規劃，為更多消費者提供最優質服務體驗，展現台灣奧迪深耕國內豪華車市場的決心！
台灣奧迪再次攜手米其林指南 分享共同願景提供最佳顧客體驗
今日《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》主辦單位正式公布今年獲選的摘星名單，而台灣奧迪不僅第三度成為官方首選汽車合作品牌，也再次受邀頒發重點獎項「米其林指南年輕主廚大獎」，今年由位於台北市的「T+T」餐廳，雙主廚 ─ 古俊基與蔡元善獲得殊榮，蔡元善是餐飲學校畢業、古俊基因對餐飲的熱愛而投入料理，兩位主廚均有著堅實的料理背景與經歷，在 T+T，他們發揮創意，將亞洲風味元素融入料理中，展現亞洲的飲食文化與風貌，獲得評審團青睞。而親自出席盛會並代表頒贈今年度「米其林年輕主廚大獎」的台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「我很榮幸能夠參與今年度的頒獎活動，同時代表台灣奧迪頒發這個極具意義的獎項，首先非常恭喜今天獲獎的主廚們，在此我想要向所有得獎者、摘星餐廳與持續努力追求創新的團隊，致上最誠摯的敬意。作為《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》的官方汽車合作夥伴，透過各位所展現出對於美食的創新與熱情，讓Audi 和米其林所共同具備的相似願景和價值觀，激盪出強而有力的連結；兩個品牌同樣高度重視創新與顧客體驗，並支持與鼓勵年輕世代自身所專精的領域表現出卓越熱情。
如同汽車產業正面臨電動化轉型的關鍵時刻，在陸續引進品牌純電休旅車款Audi e-tron 和e-tron GT 純電跑車等多元車款後，Audi 以創新電動車載科技引領未來趨勢，帶給車主與眾不同的豪華移動體驗；同時持續深耕台灣電動車市場、積極擴充在地充電佈局，打造更友善電動車環境作為主要發展方向。因此客戶體驗對於Audi 來說是重中之重，我們除了持續傾聽(Listen)客戶的反饋意見，更從他們的反饋中學習(Learn)且相互交流意見(Exchange)，藉此提供最佳服務體驗，進而創造客戶感動度(Customer Delight)，每個環節都是緊密相扣的；而對於所有挹注熱情、持續追求創新的主廚而言亦是如此，透過不斷尋求改進並創造出以顧客為中心的頂級美食體驗，我相信同樣是每一位主廚致力實現的目標。」
創新，是持續前進與呈現頂級工藝的原動力
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)進一步提到：「創新與進化，始終都是深深植根於Audi 品牌文化之中的核心DNA，除了不斷突破熟悉的設計類別界限，力求實現更高水平的科技和優雅設計，相較於世界各地的知名主廚不斷強化自身技能，以追求創新的態度研發出如同嶄新藝術品般的美食佳餚，有著異曲同工之妙。這正是Audi 希望傳達的品牌精神，因此我們十分榮幸能以實際行動支持「米其林年輕主廚大獎」，為才華洋溢的米其林星級餐廳年輕主廚們，提供更寬廣的揮灑空間，再次恭喜各位獲獎的年輕主廚們，也期待您們的廚藝不斷精進、再創顛峰！」。