倒數30日／新竹選戰三腳督　棄保與討厭民進黨效應成關鍵

九合一大選決戰倒數30天，各陣營短兵相接、最後衝刺。《NOWnews今日新聞》為您解析最後階段的選情態勢，並針對戰況激烈的縣市進行深入報導，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等。想看更多的選戰深度報導，請持續鎖定《NOWnews今日新聞》。距離11月26日九合一大選僅剩一個月，新竹市長選戰激烈，民眾黨候選人高虹安、國民黨候選人林耕仁、民進黨候選人沈慧虹「三腳督」對決，儘管多家民調顯示高虹安民調領先，但是各陣營都不敢輕忽，深怕稍有不慎便會翻盤。
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林智堅人設破功 高虹安民調上升
新竹市雖然由民進黨執政，但由於受到中央執政拖累，「討厭民進黨」的氣氛在地方選戰中發酵。民眾黨內知情人士分析，前新竹市長林智堅市府花費12億元打造的新竹球場，因球員受傷開刀，導致球場使用兩場就必須關閉修復，以及民進黨立院黨團總召柯建銘一連串猛攻論文和資策會案，在綠營的「助攻」下，不只讓高虹安的知名度大開，更變相等同宣傳高虹安學經歷，成功收穫不少非綠選民的支持。
該人士說，整體而言，在今年大環境存在「換人做做看」的氛圍下，新竹市有非常高機會政黨輪替。
該人士也補充，隨著投票日逼近，即便高虹安民調暫時領先，但並無法讓她因此高枕無憂。藍綠在新竹市長期經營各級組織，除了會用資源綁樁腳，鞏固基本的鐵票部隊力挺外，「耳語黑函部隊」更是具有強大殺傷力，例如地方組織頭逢人便說「高虹安當選後會拆除新竹市馬桶，讓老人蹲著上廁所」的誇張言論，這類謠言只會越來越多，考驗高虹安陣營的應變能力。
新竹市約有近五成是外來新人口，以年輕、高學歷竹科人類型的中產階級為主，根據《菱傳媒》民調，20至29歲男性選民最支持高虹安。至於剩下約有五成人口是在地市民，而高虹安現在要爭取老新竹人的支持。高虹安10月15日造勢晚會找來前新竹市長許明財本人，他的兒子許登淇是民眾黨新竹市南區議員候選人，加上前新竹市議長謝文進的外甥蔡文盛是民眾黨新竹市北區議員候選人，有許與謝兩人相助，能強化高虹安的組織戰實力。
對民眾黨而言，新竹市有輸不得的壓力，新竹市是黨主席柯文哲的故鄉，若能勝選，對柯文哲角逐2024總統寶座信心大增；另外，高虹安從政獲得鴻海集團創辦人郭台銘大力支持，若能攻下新竹市，對於未來郭台銘若有意問鼎總統，甚至是郭柯配都有指標性作用。
沈慧虹打政策牌「後來居上」?
沈慧虹原為新竹市副市長，全國知名度不高，6月份民進黨中執會通過提名參選時，黨主席蔡英文還一度口誤稱她為「林慧虹」；前林智堅論文抄襲風暴爆發時，她力挺林智堅沒抄襲，也遭質疑挺抄襲；9月「周玉蔻之亂」爆發時，沈慧虹依約上節目時，也遭質疑搞不清楚狀況，民調一度位居第三。
但政務官出身的沈慧虹主打專業形象與政策牌，宣布參選以來每週都提出政見，面向涵蓋教育、社福、環境、交通，也舉辦旗艦型政見記者會，爭取選民認同。加上林智堅論文風波退燒，讓沈慧虹民調開低走高，在部分親綠媒體與智庫民調甚至微幅領先高虹安，成為民調領頭羊。
沈慧虹競總公室發言人、新竹市議員劉康彥表示，相較於其他兩位候選人，沈慧虹的政見是最有系統性，而且不同面向都有，並不是口號式，政策記者會發布之前，沈慧虹會跟幕僚討論，沈慧虹公務人員出身的個性，認為一定要做得到、有可行性才願意會講，加上過去在新竹市政府的經驗，新竹市的發展現況、侷限她都很清楚，未來30天將持續不斷論述政策，爭取選民支持。
劉康彥表示，選戰回到基本面，陸戰也不會減少，站路口、車隊掃街的頻率與次數會增加，讓民眾感受到候選人求勝的決心與意志力。針對林耕仁將在11月5日找前高雄市長韓國瑜站台，劉康彥並不擔心，認為林耕仁民調目前位於第三，找韓國瑜輔選只是讓藍綠歸隊而已。
林耕仁穩固深藍 避免遭棄保
林耕仁為新竹市六連霸市議員，基層實力雄厚，但屬於傳統地方型政治人物，善於陸戰，反而空戰火力薄弱，較難爭取年輕族群認同。林耕仁民調一度超前「雙虹」兩位參選人，但在林智堅論文案、新竹球場案接連自爆，高虹安陣營砲火猛烈，吸引到許多年輕、中間支持者，導致高的民調超車，林耕仁而一路下滑掉到第三，高虹安10月11日合體台中市長盧秀燕逛傳統市場後，「藍白合」、「棄林保高」傳言甚囂塵上，無疑傷害林耕仁的選情。
為了避免「棄保」效應發酵，林耕仁除持續打陸戰外，也要穩固藍營基本盤，調整選戰模式集結「正藍軍」團結，先是10月16日找來新北市長侯友宜合體站台，並邀請孫文學校校長張亞中進駐選戰團隊，在去年國民黨主席選舉中，張亞中在新竹市得票數最多，顯見在藍營中擁有廣大支持者；11月份還將找來韓國瑜，在東區的赤土崎公園舉辦造勢活動，因該處臨近新竹市最大的眷村公學新村大樓社區，盼望能凝聚藍軍支持者打出氣勢。
藍營地方人士指出，林耕仁現在選戰策略應是避免支持度持續下滑，與領先者差距避免落差到5%之外，如此一來棄保效應就不會發生，若藍營基本盤歸隊，選戰結果還未定。