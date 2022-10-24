限量20台之最後一輛Lancia Delta Futurista打造完成，身披經典Martini Racing彩繪

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-10-24 22:55:20

2018年Automobili Amos復刻了經典的Lancia Delta Integrale，並定名為Lancia Delta Futurista，開始生產至今已有４年的時間，但當時就已公布將僅限量生產２０輛，而最後一輛Lancia Delta Futurista也在日前亮相，外觀披上了經典的Martini Racing彩繪。

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在此之前，每一輛訂製的Lancia Delta Futurista，都依車主喜好有著不同的配色，而最後一輛Lancia Delta Futurista仍是以三門Delta HF Integrale翻新而來，且選擇了Martini Racing彩繪，在白色車色上有著紅色與藍色條紋彩繪，大型後擾尾翼上則繪有“Martini Legacy”字樣，讓人回想起Delta HF Integrale過去在賽場上的輝煌時光。

與其他Delta Futurista相同，這最後一輛的Delta Futurista的保險桿、引擎蓋與車內的中控台等部件都是以碳纖維打造，行李廂尾門、後保桿、後尾翼也都是輕量化材質製成，以達輕量化效果，使其重量僅1,250kg，並由可輸出330hp的引擎驅動，並搭載了四輪驅動系統，性能更勝原始車型。車內則選配了紅色Alcantara包覆之跑車座椅，車內也大量採用Alcantara材質，並配有鋁合金踏板與訂製的車門內板。

既然最後一輛Lancia Delta Futurista已誕生，車迷還想擁有一輛復刻的Lancia Delta只能寄託在Automobili Amos所推出更具競技化的Lancia Delta Safarista，Lancia Delta Safarista是以1988年贏得Safari拉力賽的Delta賽車為啟發，完全就是以賽車規格打造，但Delta Safarista數量更少、價格更高，僅限量生產10輛，建議售價達驚人的570,000 歐元，相信即便你有錢，也未必訂得到就是了。

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