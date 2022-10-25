Toyota GAZOO Racing賽道活動體驗品牌性能車款魅力，亦是手排GR Supra的首秀舞台!

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這次的賽道活動Toyota為了讓與會媒體與車迷感受最純粹的性能饗宴，特別邀請到GR Yaris總工程師暨GAZOO Racing車隊總工程師的齋藤尚彥來台分享車輛開發與調教的心得，另外也請來兩位現役GT及Rally車手大嶋和也及勝田範彦作為Hot Lap的操駕示範，而最令媒體興奮的是原廠還從日本空運來台兩部極為稀有的GRMN Yaris及GR Yaris拉力廠車，雖然無法親自試駕這兩部性能猛獸，但由專業車手載著我們在賽道上盡情發揮這兩部車的實力亦是不可多得的機會，這部分在文末會詳加說明，首先先介紹這次的活動規劃及體驗心得。
這次Toyota舉辦的GR賽道活動主要以GR 86及GR Supra手排版為主要試駕車型，並將活動分為金卡納、賽道試駕及Hot Lap三項體驗項目，我們這組首先體驗的是金卡納測時關卡，試駕車輛以GR 86為代表，在場地規劃上先以急加速方式感受GR 86充沛的衝刺力道，在排氣量升級使馬力輸出提升至234匹的幫助下，起步反應不僅迅速推送力道亦相當飽滿，搭配低重心的優勢在直線底猛踩煞車並未有多餘的車身擺動，極高的煞停穩定性帶給駕駛者十足信心，接著連續繞錐路線亦考驗著車輛的懸吊支撐性及轉向反應，意外的GR 86在此表現得相當從容 ，通過錐桶的同時若能控制好轉向與油門收放，優異的重心轉移能很快地將車頭指向下一個進彎點，整體的操控靈活性遠比我想像來的更為高超。
接著下一關便是體驗GR Supra手排版在賽道上的實際表現，雖然個人在賽道上駕駛手排車不如自排車來的順暢，但好在Supra所搭載的這具3.0升渦輪引擎在多彎的麗寶賽道可說是如魚得水，在1,600轉後可發揮最高51公斤米的扭力峰值讓我在一些連續彎中只要掛著三檔便能順利通過，出彎後的再加速力道也能迅速補上，雖然某些急彎掛二檔會更為合適，不過在賽道上要能迅速換檔同時還要顧及出彎速度及路線的狀況下確實頗具難度，所幸在iMT智慧型手排變速箱的協助下在退檔同時會自動補油，模擬跟趾的動作也幫我彌補不少換檔所損失的時間，即便是不黯手排操作的駕駛也能享受暢遊賽道的樂趣。
最後則是各家媒體最期待由職業車手示範的Hot Lap項目，示範車輛則是從日本空運來台的GRMN Yaris及GR Yaris拉力廠車，由於與會媒體眾多需透過抽籤方式選擇體驗車款，我所分配到的是在日本限量500部的GRMN Yaris，在外觀上與一般GR Yaris的最大不同點在於外觀換上了專屬的空力套件，包含碳纖維引擎蓋、車頂、尾翼等部件，並增加車體545個焊點讓剛性更為提升，底盤部分則換上Bilstein特調的避震器、BBS輪圈，動力則維持261匹最大馬力，不過扭力峰值從原本的37.7公斤米堤升至39.8公斤米，搭配強化離合器、密齒比變速箱及前、後機械式限滑差速器後，讓這部短軸距鋼砲更適合高強度的賽道環境，內裝則將後座椅移除並換上專屬的賽車桶椅及儀表板，在全車減重20公斤的效果下能將輕量化後的馬力/重量比優勢向上提升。
負責操駕這部GRMN Yaris的是現役Super GT、Super Formula、Super Taikyu的大嶋和也車手，在他的高操駕馭技巧下不僅油門跟煞車點的掌控極為精準，賽道也是以完全用盡的方式壓榨出GRMN Yaris的性能極限，不過令我驚訝的是GRMN Yaris在如此極限環境下的動態反應竟超乎想像的穩定，不僅重心轉移相當迅速，車身側傾亦相當輕微，在幾個預期會推頭的彎角依舊保持精準的車頭指向性，即便某些彎道輪胎已承受不住高速發出嘶吼，但依舊在可預期的範圍內緊咬住地面，當然車手精準的路線與煞車點判斷也是讓車輛有如此優異表現的原因之一，僅僅一圈的短暫體驗結束後也讓我對這部GRMN Yaris充滿敬意!
可惜的是沒有坐到另一部GR Yaris拉力廠車，聽其他同業表示這部賽車全程幾乎是以側滑的方式開完賽道，從休息區的大螢幕看車內畫面都能感受到車內乘客的驚恐神情。而活動最後則是由車手勝田範彦駕駛GR Yaris拉力廠車在濕滑的場地來上一段精彩的甩尾特技秀，過程中可看到這部拉力賽車在低抓地力路面展現靈活的轉向及側滑技巧，甚至還在原地作出360度打陀螺的特技，伴隨著偏食點火時不時發出震耳欲聾的爆燃聲浪，讓場邊觀眾不由得發出讚嘆之聲。
雖然活動體驗時間不長，但緊湊的關卡安排與熱血十足的產品特性讓與會媒體無不感到意猶未盡，可惜的是這次活動只提供媒體與車主參加，未來若有機會把活動升級成駕馭體驗營的形式舉辦，讓更多消費者感受到Toyota近幾年在性能產品上的進化，相信無論對於產品銷售或是品牌形象的提升會更有助益。