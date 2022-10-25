雙車雨中競速！副駕女尖叫喊「老公不要玩」　撞車瞬間曝

▲新北市土城區日前發生一起轎車自撞事故，目擊撞車瞬間的一旁轎車上副駕女子，全程驚聲尖叫，還高喊「不要跟他玩啦，老公」。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）
▲新北市土城區日前發生一起轎車自撞事故，目擊撞車瞬間的一旁轎車上副駕女子，全程驚聲尖叫，還高喊「不要跟他玩啦，老公」。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 09:54:33

手握方向盤的同時，心中也不要忘了自己的老婆！新北市土城區日前發生一起轎車自撞事故，一位駕駛疑似在路上與另輛黑色轎車暗暗較勁，兩車在大雨中飛馳，副駕女子嚇得尖叫「不要跟他玩啦，老公～」結果最後女子的老公沒事，但另輛黑色轎車卻打滑失控自撞路中分隔島，撞擊力道猛烈，反彈回路中，車頭毀損嚴重還冒出白煙。

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有網友將行車紀錄器影片分享到「爆廢公社公開版」臉書，可以看見駕駛疑似與自撞黑車沿路較勁，當駕駛切往內線車道準備超車時，黑車則切到外側車道想再加速，結果疑似天雨路滑，突然失控急轉自撞路中分隔島，幸好沒有波及到其他用路人，但黑車撞得慘烈，車頭毀損嚴重還冒出白煙。

而副座女乘客則是不斷驚聲尖叫，「不要跟他玩啦，老公～」看到黑車自撞後更重複嬌喊「嚇我～」情緒聽似十分激動。網友紛紛在底下留言回覆說，「下雨天後驅車這樣催，輪胎又用不好的，直接包軌」、「差點7天回家」、「水漂效應」、「該換老公了，這種的不懂保護妻兒安全」。

對於女子所謂「不要跟他玩」，有人認為是兩車競速的證據，但也有網友覺得「沒跟他玩啊，就順順開而已」、「不覺得哪裡跟對方玩了，就單純對方加速不當失控這樣」、「看不出來哪裡要跟那台黑車玩啊」。不過也有網友指出，可能是在影片畫面之前就有糾紛，否則那輛黑車也不會突然「牙起來」加速。（編輯：倪浩軒）

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