德國將砸重金63億歐元建設充電設站

許多車廠都在積極開發電動車，但若要進一步獲得更多消費者青睞，現階段就是增加充電站提升便利性，對此德國計畫將編列63億歐元建設充電站，預計2030年達100萬座。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×為了應付更嚴苛的排放法規，車廠決定放棄內燃機開發直接朝電動化發展，而不少車廠與國家也公布轉電動化與禁燃油時間點，現階段雖然已有不少電動車可選，且購買比例也不斷增加，但要進一步獲得更多消費者支持，及應付愈來愈多的電動車，興建充電站就是首要任務之一。 對此近日德國表示將在三年內投入63億歐元用於建設充電站，目前德國共有7萬座充電站，在投入預算後可有效進一步擴大數量，預計2030年能達到100萬座，較目前成長14倍，如此屆時才能因應預計會有1500萬輛電動車規模。德國將投入63億歐元建設充電站，預計2030年將達100萬座。×德國將投入63億歐元建設充電站，預計2030年將達100萬座。 Toyota GAZOO Racing賽道活動體驗品牌性能車款魅力，亦是手排GR Supra的首秀舞台! 限量20台之最後一輛Lancia Delta Futurista打造完成，身披經典Martini Racing彩繪 首開台灣層峰餐飲先例，米其林三星主廚 Thomas Bühner 預告在台設餐廳Audi 與《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南 2022》三度攜手合作