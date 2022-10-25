3成員工已「安靜離職」　 逾7成認工籌失衡是主因

工作只想低空飛過就好？這很可能是安靜離職徵兆！104玩數據今（25）公布調查顯示，企業觀察30.8%的員工正在安靜離職，工作以「做完」為目標，是安靜離職的最大徵兆，占73.8%，企業認為，不想承擔被額外賦予重任的壓力，是安靜離職的主要原因、占54%。
「安靜離職」（quiet quitting）指的是，員工在工作上消極應付主管交辦的事項，只以最低標準完成工作。104指出，企業觀察公司目前大約有30.8%的員工「安靜離職」，平均每十位員工，有三位消極應付主管，只以最低標準完成工作。最明顯的前五大徵兆為工作內容完成就好，無法精進工作內容(73.8%)、工作內容完成就好，多餘時間能逛網拍、處理私事(49%)、開會不會主動發表意見，只期待會議趕快結束(44.4%)、除了原先律定的工作內容外，交辦新任務總是找理由拒絕(42.2%)、每天看著辦公室的時鐘，只想準時下班(39.0%)。
為什麼安靜離職？企業多半認為，員工怕壓力、怕承擔；員工多是「錢，沒給到位；心，委屈了！」受訪的求職會員自覺處於安靜離職狀態的前五大原因為無法獲得相對應的薪資報酬(71.5%)、對公司或主管的價值觀或目標不認同(60.9%)、不想犧牲身心健康及生活品質，只求工作與生活平衡(59.1%)、無法了解工作的價值與意義，成就感低落(45.6%)、不想承擔被額外賦予重任後帶來的壓力(45.2%)。
受訪企業中，平均13.6%的員工已準備離職、或正要離職。為縮小勞資雙方的認知差距，受訪求職會員希望企業採取三大措施緩解安靜離職，包含加薪(63.3%)，提撥更多利潤和福利與員工共享(54.4%)，改善並增加員工與主管或公司溝通管道(50.9%)。和企業端的方式大不相同。企業傾向採取：改善並增加員工與主管、公司溝通管道(49.9%)、職務輪調或調整工作內容(36.2%)、提供員工提振士氣等教育訓練課程(27.8%)。