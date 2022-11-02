簡單數位金融生活　國泰世華CUBE App安全有感速上手

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數位生活建立在高度人性化的科技服務上，國泰世華CUBE App（原網銀App）除了在乎使用者體驗之外，更擁有高度保護性，擁有科技安全三把關，確保交易安全，還能讓數位體驗更多元。
FIDO生物認證登入：國泰世華CUBE App(原網銀App)採用「FIDO」國際級資安標準規格的生物辨識登入，有別於過去的傳統密碼驗證登入方式，手動鍵入不但費時費力，，若不慎外流還會有被盜用的風險。FIDO使用更安全的無密碼生物驗證技術，伺服器不須存取使用者資訊，使用者也不再需要另外記密碼，以生物辨識即可快速又安全的登入，免除需要記憶一長串複雜密碼，也避免密碼輸入錯誤的可能。
直接人臉辨識：人臉辨識的特色在於安全性與易用性高，註冊會透過臨櫃或視訊確保為本人申請，交易時則透過生物特徵比對留存資料；此外，只要手機有前鏡頭就可以使用，讓傳統許多只能臨櫃操作的業務能夠數位化辦理，滿足用戶多元數位服務與帳戶安全的需求。
安全健檢：為確保使用者能有最全面的資安防護，國泰世華CUBE App（原網銀App）會檢測使用者的設備、App版本與服務設定狀態，並建議使用者採取對應措施，讓用戶也能把關自己的帳戶安全性，透過系統與管理機制優化服務，確保使用者能有最流暢的使用體驗。
投資理財整合服務 專屬理財專員跟著走
國泰世華以全新的數位思維打造「國泰世華CUBE App」，不僅讓數位金融服務更加人性，App裡整合了多項理財服務：基金、智能投資、證券、外幣、利即保等，還可依照使用者習慣設定個人化服務，像是到價匯率通知、子帳戶命名、目標儲蓄設定、CUBE卡權益切換等。不需要多個App，整合豐富多樣的投資理財服務，滿足不同需求用戶輕鬆開始！
視訊服務好方便 方便快速不臨櫃
提供有溫度的服務是最重要的，這有助於提升信任與滿意度，尤其在數位時代，服務不再侷限於金融機構內，客戶不用臨櫃也能獲得百分之百的服務，才是趨勢所在，用戶可透過視訊申辦多種臨櫃業務，打開「國泰世華CUBE App」就像走進分行，不受地點限制，便享有線上專人服務，如設定台幣約定轉帳帳號、申請／重設網銀密碼、新增／修改手機號碼，且視訊將由客戶端與營業端直接連線，不須經過第三方伺服器避免資料外流。為體恤忙碌的上班族，視訊客服的營業時間更是從營業日的早上9點到傍晚8點，用戶可以自由選擇方便的時間進線，滿足用戶對金融服務的期待。
數位理財時代的優先選擇
專業的團隊、完整的資安保全，加上全天候數位金融服務，讓用戶不用出門也能快速解決問題。在講求安全、效率、直覺簡單的時代，選對數位工具讓你事半功倍，國泰世華CUBE App除了優先把關用戶的使用安全，跨領域的多元數位服務的也都先幫你想好了，就像擁有專屬理財專員，是數位理財時代的優先選擇。
本文係由國泰世華銀行邀約
連結：
國泰世華銀行官網：https://cathaybk.tw/22J1Q518A
下載國泰世華CUBE App：https://cathaybk.tw/22J1U56CP