殺妻藏屍塑膠桶！家屬帶幼女求情 狠夫無期徒刑減成12年
桃園市一名吳姓男子，去年12月因懷疑謝姓妻子外遇，於激烈口角後毆打妻子，打到謝女臉部變形，再以遮掩口鼻的方式，使其窒息死亡。事後還將屍體塞進塑膠桶中，伴屍逾16小時，才向警方自首。一審合議庭認為吳男手段殘忍泯滅人性，但不忍2名幼女同時失去雙親，判處無期徒刑，並褫奪公權終身。而吳男提起上訴後，高等法院二審判決今（25）日出爐，吳男改為輕判12年有期徒刑，全案仍可上訴。
回顧本案，吳男與謝女育有2名幼女，平時一家4口同住在桃園某公寓大樓。去年11月30日，吳男因懷疑妻子外遇，便趁妻子不注意時，偷看她的手機，此舉引發謝女不滿，雙方發生嚴重口角，爭吵過程中，吳男情緒失控，不僅出手痛毆謝女，還動手摀住謝女口鼻、掐住謝女頸部，導致謝女窒息死亡。
吳男把謝女屍體放進塑膠桶伴屍16小時後，隔日向警方自首。但檢方事後調查發現，吳男當時殺紅了眼，不僅自己雙手因連續毆打妻子導致發腫，死者臉部也嚴重變形，痛斥吳男手法泯滅人性，自首僅是「迫於情勢」，建請法院給予最嚴厲處罰。
而在一審遭判無期徒刑後，吳男提起上訴，淚灑法庭向法官求情，強調自己知道錯了，希望再給他一次機會，好好養育兩位年幼女兒。吳男姊姊也帶幼女出庭，一起向法官求情，最終合議庭評議後，改判吳男12年有期徒刑，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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