配合邊境鬆綁　移民署：終止外來人口自動延期停留

▲移民署宣布將停止自動延長停留期限措施。（圖／移民署提供）
▲移民署宣布將停止自動延長停留期限措施。（圖／移民署提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-25 11:23:56

配合我國鬆綁邊境及檢疫措施，內政部移民署宣布，針對109年3月21日（含）以前入國（境）且目前尚未逾期停留的外國人、中港澳人士及台灣地區無戶籍國民，於111年10月5日自動延長其在台停留期限30日後，將不再予以自動延期，並寬限至111年11月30日前離境。

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移民署說明，過去2年多來針對109年3月21日（含）以前入國（境）的合法外來人口，逐月予以自動延長停留期限30日，共計協助42萬餘人次在疫情嚴峻期間得以安心在台生活，不因邊境嚴管無法再入國（境）而影響親人團聚及工作推動，並減少再入國（境）的檢疫負擔及國際人流移動而引起的感染風險，且當事人不須前往移民署服務站申請延期，貼心便民又兼顧防疫需求；考量國際間已逐漸恢復正常運作，我國邊境亦穩健逐步開放，故配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策，停止自動延長停留期限措施。

移民署表示，未來不再給予自動延長停留期限，請當事人於屆期前離境，但為了讓外來人口安排離境規劃及行程，將給予一段寬限期，自動延長停留期限措施適用對象的停留期限於111年11月30日前到期者，請於111年11月30日前離境；停留期限於111年12月1日（含）後者，請於自動延期後的合法停留期限屆滿日前離境；另提醒外來人口，若不確定停留期限，可於出境前先至移民署各直轄市、縣（市）服務站確認。

移民署進一步表示，外來人口如有因疾病或懷胎，出國有生命危險之虞、遭遇天災或其他不可避免之事變等情況時，可以檢附相關佐證資料向移民署各直轄市、縣（市）服務站申請延長在台停留期間。相關注意事項，詳情請參考移民署網站

▲移民署宣導海報。（圖／移民署提供）
▲移民署宣導海報。（圖／移民署提供）

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