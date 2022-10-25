聯發科首創導入早期電路區塊布局　助IC設計優化

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聯發科晶片設計研發本部群資深副總經理蔡守仁表示，不論是企業界和學術界，近年鮮少有早期電路區塊佈局的文獻研究。聯發科本次突破性的發展，將AI和EDA結合出機器最佳化的電路區塊佈局擺放，協助研發人員提高效率並自動執行最佳化任務。該技術正逐步整合導入聯發科全線開發的設計流程中，包括用於手機、電視、網通等的晶片，將有效提升研發能量，縮短研發時程，協助公司及客戶快速搶占市場先機。
隨著晶片複雜性不斷升高，如何讓數量龐大的組件處於最佳位置且功能正常，是晶片佈局規劃中的嚴峻挑戰。早期電路區塊佈局需仰賴人力及專案實務經驗，往往需要耗時數週才能產出方案給晶片系統開發者使用。
聯發科透過跨部門合作，運用AI的機器學習演算法，可將時間縮短至一天甚至數個小時，就能預測出最佳化的電路區塊佈局，其效益不只遠超越人工方式，更能透過GPU加速，提供多達數十項可行的開發方案，釋放出研發人力的時間及心力投注在其他更複雜的系統架構上。此外，聯發科還運用模型的預先訓練技術，讓機器持續隨著專案演化，將一代優於一代的精神應用在聯發科的晶片開發上。
IEEE國際固態電路學會旗下的亞洲固態電路研討會（A-SSCC）及國際固態電路研討會（ISSCC），皆被視為IC設計領域的旗艦型研討會。聯發科自2004 年起總共累計85 篇論文被收錄在ISSCC，是台灣唯一連續19年皆有作品入選的企業，體現公司在先進技術領域上的投入備受國際肯定。隨著亞太區半導體產業影響力近年來持續增加，A-SSCC也已成為IC設計領域學術發表的最高指標之一，歷年來在台灣、韓國、日本、新加坡等地區巡迴舉辦，成為半導體領域的年度盛事，而今年聯發科技研究論文也是台灣業界唯一獲選A-SSCC的公司。