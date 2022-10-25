快訊／本土確診＋39148！死亡個案增42人　境外移入55例

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 14:02:232022-10-25 14:04:23

中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增39,203例COVID-19確定病例，分別為39,148例本土個案及55例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之39,148例本土病例，為18,048例男性、21,083例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,582例)，臺中市(5,317例)，高雄市(4,811例)，臺北市(3,723例)，臺南市(3,670例)，桃園市(3,403例)，彰化縣(2,266例)，屏東縣(1,438例)，雲林縣(973例)，新竹縣(909例)，苗栗縣(904例)，嘉義縣(888例)，南投縣(783例)，新竹市(770例)，宜蘭縣(684例)，嘉義市(579例)，基隆市(438例)，花蓮縣(434例)，臺東縣(234例)，金門縣(216例)，澎湖縣(108例)，連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、33例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月16日至10月22日，死亡日期介於6月6日至10月22日。

指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為35例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自新加坡(2例)，日本、荷蘭、韓國、泰國及菲律賓(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月25日至10月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,120,791例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,602,383例排除)，其中7,515,630例確診，分別為36,124例境外移入、7,479,452例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,427例COVID-19死亡病例，其中12,410例本土，個案居住縣市分布為新北市2,548例、臺北市1,402例、臺中市1,280例、高雄市1,166例、桃園市942例、臺南市923例、彰化縣693例、屏東縣495例、雲林縣及南投縣各385例、苗栗縣343例、嘉義縣314例、基隆市277例、宜蘭縣264例、花蓮縣213例、新竹縣205例、嘉義市199例、臺東縣174例、新竹市141例、澎湖縣34例，金門縣27例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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