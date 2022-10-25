巷仔內 ／賴清德新北輔選力戰侯友宜　龍幕僚穿梭拚2024

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根據調查，負責居中穿針引線，就是曾擔任總統府參議的郭昆文。說起郭昆文與林佳龍的淵源，郭昆文早在林佳龍擔任台中市長期間，就跟隨其腳步當市府顧問；儘管後來林佳龍競選連任失敗，郭昆文2019年仍進入黨務系統，高升民進黨副秘書長，負責組織工作。2020大選過後，更獲得總統蔡英文賞識，進入總統府服務，協助小英處理文稿，一度也被視為是「國王人馬」。
今年8月間，郭昆文突然請辭總統府參議，隨即投入林佳龍競選團隊，林佳龍說到，過去郭昆文負責組織、社團，後來也協助總統文稿，對於文宣也很熟稔，是文武兼備的人才，對自己來說是如虎添翼，非常感謝蔡總統。從林佳龍的談話中，不難看出對於郭昆文的看重。
據傳今年7月，當時還是總統府參議的郭昆文，就已藉由即將輔選林佳龍參選新北市長的名義，兩度進入副總統賴清德官邸，一來針對賴副總統2022輔選計畫，詢問意見；二來更趁此機會向賴清德表達，未來邁向2024大位之路，希望自己能夠有表現的機會，成為「賴清德」執政團隊，甚至出現在未來的內閣名單中。
郭昆文接到電話時很是訝異，表示個人只是幫忙選戰部份，在總統府任職期間也未到副總統官邸談過輔選事宜，至於相關輔選安排，應向林佳龍競選辦公室正式人員詢問，不清楚選戰規畫。
對此，親賴人士不諱言，選舉期間林佳龍團隊當然會派人聯繫、溝通相關事宜，但私下並沒有什麼「利益交換」的問題，希望外界不要過度解讀。
綠營人士分析，若是從原本林佳龍的正國會，一度靠向總統的「英系」，現在如果因為又有機會接觸賴清德，又向對方宣示效忠，照理說應該不太可能發生吧！不過就如同「政治圈沒有祕密，我想沒有人可以這麼做，最後卻不被發現的」。認為選舉期間，原本就可能存在各種傳言，是真、是假，恐怕也只有當事人才知道。