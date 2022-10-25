綠爆李朝卿機要悄回縣府　籲南投阻擋黑金復辟

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林楚茵說，張志誼回鍋南投縣府，南投縣長林明溱用自己的兒子當黑官，也無法交代家族豪宅來源，甚至用砂石業者當機要秘書。批評國民黨一脈黑金，李朝卿貪污、縣長林明溱豪宅交代不清、許淑華永興棄土場涉黑金，向南投鄉親喊話還要忍下去嗎。
副幹事長林靜儀表示，永興棄土場為921地震，主要收治倒塌營建棄土，在921暫行條例過後棄土場已無法源根據，但棄土場結構為是許淑華邦胞弟許仙友為把風人員，閨蜜林憶如的丈夫蔡木火則是實質違法經營。
林靜儀稱，蔡木火先前不但有暴力圍標的紀錄，因永興廢土場違反《廢棄物清理法》遭判刑4年，而蔡木火也是在許淑華競選團隊中，質疑這背後結構，是為了讓棄土場非法轉合法的超前部署。
蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡說，張志誼被此奪公權後，日前回聘南投縣府就算了，還是擔任公務處的主管職，就是李朝卿時任縣長時弊端最多的局處，懷疑李朝卿集團又要回來了；發言人沈夙崢則說，許淑華稱南投落寞20年，就正好是許從政的時間，像鄉親喊話難道還要給這個黑金集團機會。
蔡培慧也補充，呼籲許淑華要把先前種種作為向鄉親報告，包括為何護航砂石業者，永興棄土場違法遭判刑為什麼沒有質詢環保署，最後則是為何拆了2000萬元公帑的公園蓋大樓，籲南投選民要阻擋黑金復辟。