提前封王！Verstappen為紅牛車隊奪下本季F1雙料冠軍

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▲紅牛車手Max Verstappen於日本站提前封王。（Red Bull提供）

▲紅牛車手Max Verstappen於日本站提前封王。（Red Bull提供）

紅牛另外一支車隊，Scuderia AlphaTauri車隊的Yuki Tsunoda在本場大獎賽結束後獲得第10名，其隊友Pier re Gasly則是排名14。



