提前封王！Verstappen為紅牛車隊奪下本季F1雙料冠軍
F1 一級方程式美國站於台灣時間24日凌晨三點於德州登場，儘管紅牛車手Max Verstappen已於日本站提前封王，本週仍極力爭取年度車隊冠軍。在歷經與法拉利車隊的Charles Leclerc及賓士車隊的Lewis Hamilton的激烈纏鬥後，最終收下他在本季的第13場勝利，並讓紅牛車隊贏得了自2013年以來的第一個車隊冠軍。
儘管Verstappen已在日本站提前獲得他第二個世界冠軍頭銜，他仍盡力為團隊爭取車隊冠軍的寶座。比賽剛開始，Verstappen以路線優勢取得領先，但在第二次換胎時，一度讓Hamilton及Leclerc超前。然而，Verstappen靠著令人難以置信的直線速度，讓他在倒數6圈時重回領先地位，最後保住本季第13場勝利，這也追平了Michael Schumacher及Sebastian Vettel兩位賽車手的單季獲勝紀錄。
隊友Sergio Pérez亦展現精湛的表現，他從最初起跑上的第九名，最終以第四名完賽。目前暫居車手積分榜第三名，僅落後Leclerc兩分，未來三場比賽仍令人期待。下一場大獎賽將回到Pérez的家鄉－墨西哥舉辦，他期盼能在主場大顯身手，而Verstappen則力求突破，望能成為F1裡史上第一個在單個賽季中贏得14場比賽的車手。
紅牛另外一支車隊，Scuderia AlphaTauri車隊的Yuki Tsunoda在本場大獎賽結束後獲得第10名，其隊友Pierre Gasly則是排名14。紅牛車隊負責人Christian Horner在賽後分享，「這是個相當激勵人心的時刻，對於車隊及Red Bull的每個人來說尤其重要，我們將這份榮耀獻給Dietrich，謝謝他為團隊、為公司所付出的一切！」