日職／巨人狂砍11名球員又簽育成！引起球迷抗議

讀賣巨人隊23日狂砍11名球員，包括高橋優貴、中川皓太、梶谷隆幸等之知名球員，並且全部都簽下育成合約，引發外界抨擊，被認為是刻意利用制度。 我是廣告 請繼續往下閱讀 巨人一口氣戰力外平内龍太投手（２４）、太田龍投手（２３）、中川皓太投手（２８）、高橋優貴投手（２５）、高木京介投手（３３）、山本一輝投手（２４）、横川凱投手（２２）、花田侑樹投手（１９）、萩原哲捕手（２４）、梶谷隆幸外野手（３４）、立岡宗一郎外野手（３２）等選手，並且全部都簽下育成約，引起球迷關注。不少球迷留言「好狡猾」、「刻意逃避補償」、「做法很髒」等，認為巨人隊怕這些球員被其他球團以FA補償人員被選走，因此出此下策。巨人隊連續2年未奪冠，上次日本一已經是2012年，長達11年沒有拿下總冠軍，因此為了冠軍，今年的補強應該是在所難免。但是巨人隊的做法引發球員工會不滿，球員工會理事長森忠仁也表示，要寫抗議信給巨人球團，因為實在太誇張，把年薪2億的梶谷隆幸球員降格到育成，利用選手因為受傷等較為弱小的立場，而佔盡優勢，身為豪門球隊，不該有這種行爲出現。MLB／大聯盟最可能轉隊球員！大谷翔平排第一 提前封王！Verstappen為紅牛車隊奪下本季F1雙料冠軍澳職／台將如雲！林暉盛、翁瑋均加盟澳職日職／王柏融還會待在火腿？新庄剛志想找強打外援