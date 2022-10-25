黑數與他們的產地！確診嬤稱7天沒亂跑　孫女吐1句尷尬了

▲急診室醫師分享真實黑數個案，阿嬤被發現確診還辯稱自己是舊案，說早就乖乖隔離7天沒亂跑，結果小孫女1句話尷尬了。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲急診室醫師分享真實黑數個案，阿嬤被發現確診還辯稱自己是舊案，說早就乖乖隔離7天沒亂跑，結果小孫女1句話尷尬了。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-10-25 13:49:12

指揮中心昨（24）日宣布4項防疫措施鬆綁，包括接觸者全改「0＋7」自主健康管理，確診者7天後快篩陰「免自主管理」，營業公共場所取消「量體溫」，取消參加部分活動與進出特定場所的「3劑令」。國內疫情趨緩，不過就有醫生提醒，社區內的黑數慢慢浮現，並分享在急診室遇到的真實個案，一位阿嬤住院前被驗出確診，必須移到感控區，但阿嬤卻稱自己是兩週前就感染，已經超過7+7，結果這時候小孫女突然插話，讓全場都尷尬了。

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▲11/7起移除營業場所及公共場域體溫量測強制性規範（圖／指揮中心）
▲11/7起移除營業場所及公共場域體溫量測強制性規範。（圖／指揮中心）
急診科醫師田知學在個人粉專以「黑數」為題發文，分享了數件急診第一線遇到的真實個案。一位70歲的女性本來要住院，被驗出確診後必須移到感控區，阿嬤與家屬澄清是舊案，稱兩個禮拜前就已經確診，阿嬤還說自己「沒有到處亂跑，也是做完隔離了！」

田知學醫師解釋，即便如此，按照規定醫院仍得進行通報，且因為是第一次通報，住院還是得住專責病房。阿嬤與家屬不滿院方「不知變通」，頻頻抱怨早就已經超過7+7天了，不料一查發現，阿嬤這段時間並非如她所說的乖乖隔離，還去過二次診所和一次醫院，此時小孫女更突然插話：「阿嬤也會送我上學，帶我去吃餐廳～」現場登時一陣尷尬，家屬靜默之後，搖搖手稱「我們不要住院了！」隨即離開。

田知學醫師接著分享了另一個案例，一位40歲男子到急診室就醫，稱自己頭痛但沒有確診，沒有發燒也沒有接觸史。不過田知學發現男子檢傷紀錄「體溫稍高」，於是詢問對方「先生，這幾天ㄏㄤㄏㄤ的？有沒有喉嚨痛？」男子回答「有一點」。

田知學接著告知得先做檢查，看看是否確診，結果男子卻拒絕採驗，之後更怒氣沖天地從包包拿出有二條線的快篩棒，大吼說「我已經驗過了！我只是要來急診打頭痛針就好！搞什麼！」

田知學無奈呼籲，「現在黑數慢慢浮現...不管甚麼原因、甚至有苦衷不得已而不想被通報，但知道自己確診的時候，還是要替別人著想！」田知學強調，「我們不可能走到大家乾脆都得一得新冠肺炎的那一天，雖然重症比例不高，但死亡率還是有！」提醒民眾即便防疫措施持續鬆綁，仍不可掉以輕心。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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