黑數與他們的產地！確診嬤稱7天沒亂跑　孫女吐1句尷尬了

我是廣告 請繼續往下閱讀
田知學醫師解釋，即便如此，按照規定醫院仍得進行通報，且因為是第一次通報，住院還是得住專責病房。阿嬤與家屬不滿院方「不知變通」，頻頻抱怨早就已經超過7+7天了，不料一查發現，阿嬤這段時間並非如她所說的乖乖隔離，還去過二次診所和一次醫院，此時小孫女更突然插話：「阿嬤也會送我上學，帶我去吃餐廳～」現場登時一陣尷尬，家屬靜默之後，搖搖手稱「我們不要住院了！」隨即離開。
田知學醫師接著分享了另一個案例，一位40歲男子到急診室就醫，稱自己頭痛但沒有確診，沒有發燒也沒有接觸史。不過田知學發現男子檢傷紀錄「體溫稍高」，於是詢問對方「先生，這幾天ㄏㄤㄏㄤ的？有沒有喉嚨痛？」男子回答「有一點」。
田知學接著告知得先做檢查，看看是否確診，結果男子卻拒絕採驗，之後更怒氣沖天地從包包拿出有二條線的快篩棒，大吼說「我已經驗過了！我只是要來急診打頭痛針就好！搞什麼！」
田知學無奈呼籲，「現在黑數慢慢浮現...不管甚麼原因、甚至有苦衷不得已而不想被通報，但知道自己確診的時候，還是要替別人著想！」田知學強調，「我們不可能走到大家乾脆都得一得新冠肺炎的那一天，雖然重症比例不高，但死亡率還是有！」提醒民眾即便防疫措施持續鬆綁，仍不可掉以輕心。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。