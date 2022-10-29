Logitech雙11瘋了！必敗優惠一次看 人氣品項最低5折起
雙11大型購物節即將來臨，Logitech也全力祭出全品類各式優惠，包括「MX Master 3S 無線智能滑鼠」首度釋出優惠，LIFT人體工學垂直滑鼠、MX Keys 無線智能鍵盤、POP KEYS無線機械式鍵盤、G913無線鍵盤、G733無線耳機、SUPERLIGHT無線滑鼠等商務與電競品項，以及創作者喜愛的Blue麥克風也都在優惠名單內。10/31起連續6天，超人氣品項1111元限時開搶，最低只要5折，即日起至11/13買指定品項，登錄發票還送無線藍牙耳機或限定版模型車，且有機會抽到iPhone 14 Pro Max等好禮。
首先針對人氣超高、原價4290元無線智能滑鼠MX Master 3S，Logitech在10/31至11/2，以及11/7至11/13，限時優惠價只要3290 元；即日起至11/13，其餘品項包括MX Keys無線智能鍵盤2990元（原價3990元）、MX Keys Mini無線智能鍵盤2890元（原價3990元）、LIFT人體工學垂直滑鼠（原價 2490 元）與POP KEYS無線機械式鍵盤（原價 2690 元）只要 1990 元即可入手。
而11/ 7~11/13,Logitech G Aurora 美型炫光系列於momo 購物網釋出獨家優惠，G735無線美型 RGB 遊戲耳機麥克風只要5990 元、G715美型炫光無線機械式鍵盤只要5490元、G713美型炫光機械式鍵盤4490 元、G705 美型炫光多工遊戲滑鼠2790元，想將個人空間布置成滿滿夢幻白就趁現在。此外，MX Anywhere 3 無線行動滑鼠（原價2990元）於momo購物網指定日期購買只要1990元。G435 輕量雙模無線藍牙耳機原價2290元，也將於 PChome購物網現折1000 元，領券再折200 元。
最後是「1111人氣商品只要1111 元」，活動於10/31起連續6天，各品項每晚8點超限量開搶，包括 MX Master 3 無線智能滑鼠、C922 Pro Stream 1080p 網路攝影機、POP 無線潮玩鍵鼠禮盒、Logitech G PRO WIRELESS 無線滑鼠英雄聯盟聯名款、G813LIGHTSYNC RGB 機械式遊戲鍵盤、G535 電競無線耳機麥克風，天天接力登場。雙11活動期間購買商務全系列商品，滿2490元再折211元，11/3起購買電競品項滿3990元現折311元。