熊大免費貼圖又來了！6款大放送：連聖誕、跨年賀詞都有
LINE之前無預警「寵粉」，免費發送一組熊大兔兔貼圖，立刻造成全民爭相下載的熱況，上次沒跟上的用戶，這次可得抓緊時機。LINE貼圖小舖今（25）日釋出3組免費貼圖，其中超人氣熊大又來了，LINE TAXI這次把熊大變成可愛司機，推出「嗨、謝謝、OK、讚」等超實用的貼圖；D+AF則找來柴犬哈維，一口氣推出16張超萌貼圖，而且連聖誕、跨年的洗版圖都貼心備好，還有「芭比Q了、不可以壞壞」等流行語，是近期相當值得入手的免費貼圖，加上超人氣隱藏版3款，趕緊全部打包帶走。
1、LINE TAXI × 熊大司機登場了
下載條件：加入好友並註冊
下載期限：2022年11月23日
使用天數：90天
2、D+AF 柴犬哈維的美好日常
下載條件：加入好友
下載期限：2022年11月24日
使用天數：180天
3、凡賽斯 VERLION
下載條件：加入好友
下載期限：2022年11月24日
使用天數：90天
4、LINE購物護照★刷子日常與萬聖節
下載條件：開通LINE購物護照
下載期限：2022年11月11日
使用天數：90天
5、LINE TV × 野生喵喵怪
下載條件：觀看指定影片5分鐘
下載期限：2022年11月16日
使用天數：90天
6、《LINE 熊大上菜》×極道主夫
下載條件：達成指定任務
下載期限：2022年11月22日
使用天數：90天