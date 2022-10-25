爆乳網紅哭訴「台裔老公控制我」！被逼穿比基尼賺色情財

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Amouranth這才解釋，原來這是她的老公，要打來威脅恐嚇她的，包括控制金錢、社交帳戶等等。她接著哭訴，其實老公這樣的行為已經持續好幾年，而自己開台裸露、穿比基尼泡熱水浴缸等等，全都是被逼迫的，生活讓她痛不欲生。
Amouranth提到，2020年兩人曾一同接受婚姻諮商，結果諮商師強調，老公的行為等於是把她軟禁在家，只把她當成搖錢樹，要趁能賺的時候多賺一點。所幸，休息幾天後，她則開直播交代後續，包括已經奪回自己的所有財產，以及社群帳戶的控制權，目前正在積極尋求法律救濟與諮商。此外，Amouranth的心情也看來放鬆許多，還強調自己終於可以穿回正常的衣服開台。
事件曝光後，迅速在國外論壇Reddit上炸開，更有網友特別挖出Amouranth的前夫身分，竟然是一名台灣人，出生在台北市，兩人是在2015年美國德州結婚，愛好熱身、CosPlay。現今，Amouranth已不再像過去那樣裸露，而都是快樂的在打遊戲，人氣不減反增，許多人都替她的遭遇深感同情。（編輯：詹鎰睿）
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