爆乳網紅哭訴「台裔老公控制我」！被逼穿比基尼賺色情財

▲直播主Amouranth哭訴，一切裸露色情的直播內容，全是她老公逼的。（圖／翻攝自Amouranth Twitch）
▲直播主Amouranth哭訴，一切裸露色情的直播內容，全是她老公逼的。（圖／翻攝自Amouranth Twitch）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-25 15:27:122022-10-25 15:35:39

28歲辣妹直播主Amouranth，因為超級火辣的身材，以及時常遊走尺度邊緣的實況風格，坐擁Twitch實況女神的地位，卻也引發諸多爭議。怎料，Amouranth近日卻在鏡頭前哭訴，原來她被結婚多年的老公長期控制，逼迫她穿著裸露，開台賺錢，一連串的內幕，讓網友們十分震驚。

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事情發生在美國時間16日，Amouranth在直播中突然接到手機來電，並消失在鏡頭前一段時間，結果她一回到位置上就把麥克風打開，才讓所有觀眾都聽到，電話另一端傳來男子瘋狂辱罵的聲音。

Amouranth這才解釋，原來這是她的老公，要打來威脅恐嚇她的，包括控制金錢、社交帳戶等等。她接著哭訴，其實老公這樣的行為已經持續好幾年，而自己開台裸露、穿比基尼泡熱水浴缸等等，全都是被逼迫的，生活讓她痛不欲生。

▲Amouranth事後感概，她終於可以穿回正常衣服，像哈利波特的精靈一樣得到自由。（圖／翻攝自Amouranth Twitch）
▲Amouranth事後感慨，她終於可以穿回正常衣服，像哈利波特的精靈一樣得到自由。（圖／翻攝自Amouranth Twitch）
Amouranth提到，2020年兩人曾一同接受婚姻諮商，結果諮商師強調，老公的行為等於是把她軟禁在家，只把她當成搖錢樹，要趁能賺的時候多賺一點。所幸，休息幾天後，她則開直播交代後續，包括已經奪回自己的所有財產，以及社群帳戶的控制權，目前正在積極尋求法律救濟與諮商。此外，Amouranth的心情也看來放鬆許多，還強調自己終於可以穿回正常的衣服開台。

▲外國辣妹實況主Amouranth，公布自己OnlyFans的總收入，竟然賺超過3300萬美元，等同於新台幣9億多元。（圖／Amouranth臉書）
▲Amouranth過去曾公布自己OnlyFans的總收入，竟然賺超過3300萬美元，等同於新台幣9億多元。（圖／Amouranth臉書）
事件曝光後，迅速在國外論壇Reddit上炸開，更有網友特別挖出Amouranth的前夫身分，竟然是一名台灣人，出生在台北市，兩人是在2015年美國德州結婚，愛好熱身、CosPlay。現今，Amouranth已不再像過去那樣裸露，而都是快樂的在打遊戲，人氣不減反增，許多人都替她的遭遇深感同情。（編輯：詹鎰睿）

▲外國辣妹實況主Amouranth，公布自己OnlyFans的總收入，竟然賺超過3300萬美元，等同於新台幣9億多元。（圖／Amouranth臉書）
▲2016年，Amouranth曾因為披上台灣國旗，紅到台灣。（圖／Amouranth臉書）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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