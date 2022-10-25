城博預算亂、動用二備金　陳時中辦：北市府如黃珊珊總部

▲吳思瑤表示，（圖／陳時中辦公室提供）
▲吳思瑤表示，（圖／陳時中辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-25 15:03:31

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部今（25）日舉行記者會，痛斥台北市長柯文哲與前副市長黃珊珊無視市府財政紀律，只憑黃珊珊一則手諭即「由上而下」、規避議會監督來舉辦 「2022台北城市博覽會」；然而台北市應該要照規矩、循程序，不能成為台灣的法外之地，柯文哲與黃珊珊要向台北市民道歉。

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陳時中競選總部今日由總幹事吳思瑤、發言人陳品潔、台北市議員吳沛憶、簡舒培召開「柯市府財政紀律崩壞 黃珊珊手諭辦城博」記者會，痛斥柯市府無視財政紀律，動用第二預備金，更挪用各局處預算，竟只憑黃珊珊一則手諭即「由上而下」、規避議會監督來舉辦 「2022台北城市博覽會」。

吳思瑤指出，此次城市博覽會12天僅來了10.5萬人次，原本只告知花費8610萬，直到在台北市議員的追查下，才發現許多拆預算、藏預算的情況，真實數字耗資高達1億694萬。相較基隆城市博覽會10天101萬人次才花費4000萬，新竹城市博覽會9天吸25萬人次花費5400萬，台北市是滿滿的罵聲。

吳思瑤進一步說，整個台北市政府都是黃珊珊的競選總部，這不是惡意攻擊，而是一再被驗證的事實。台北城博僅靠著黃珊珊一紙手諭，規避監督跟議會把關，更違反行政中立，柯文哲就像在當皇帝，黃珊珊想當女王，用聖旨、手諭踐踏了民主法治國家的財政紀律。

吳沛憶表示，台北城博預算從來沒有送到市議會給議員檢視，動用的二備金市府又說只有4900萬因此免送議會，所以連二備金的使用，議員也從來沒看過，直到台北市政府政風處的調查報告出來，他們才知道台北市城博總金額高達上億元。

吳佩憶也說，從報告中更可以看到不只是挪用15個局處的預算，動用了第一跟第二預備金，甚至使用了捷運萬大線的特別預算，她質疑，所以市政府是不是排擠其他業務的預算？還是市政府本來就是浮列預算？就為了柯文哲、黃珊珊的一句話要辦城市博覽會？

吳沛憶表示，黃珊珊在臉書上說要重新定義民主價值，這次市政府玩弄預算的做法，完全就是破壞民主，她呼籲既然政風處的報告已出來，希望審計機關來做相關查核。

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