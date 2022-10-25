家屬哭斷腸！持刀刺+潑汽油燒死情敵　洪振凱逃死判無期

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警方調閱監視器，確認死者為37歲的葉姓南科工程師，深入追查發現，葉男疑似跟洪男有糾紛，案發前2人曾在命案現場附近發生鬥毆，洪男涉嫌持刀刺殺葉男腹部，之後用機車雙載方式，將葉男帶到命案現場，用汽油縱火燒死葉男，手段十分兇殘。
洪男落網後，供稱係因不滿胡姓前女友與葉男交往，案發當天，他前去找葉男談判，雙方爆發肢體衝突，才憤而持刀刺殺葉男，之後騎乘葉男機車，將其載到附近停車場，再以汽油放火焚燒，犯案後逃離現場，洪男辯稱只是想嚇唬對方，並無殺人犯意。根據法醫相驗結果，被害人葉男背部有7處刀傷、胸部肋骨部位有1處刀傷，胸部1處深及肺臟，但葉男並非死於刀刺傷，死因為焚燒之燒灼傷所致。
案經檢方偵查，依殺人嫌起訴洪男，並認為洪男所犯罪行，導致死者家屬身心受巨大傷害，當庭向法官求處判洪男死刑。據了解，洪男於案發前就曾到葉男家裡騷擾過，警方也記錄在案，前女友胡女也曾申請保護令，無奈還是發生憾事。死者葉男家屬委任律師表示，洪男至今沒有向死者家屬道歉，顯見毫無悔意。25日下午，台南地院一審宣判，判洪男凱無期徒刑，可上訴。
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