國門較世界晚3個月開放　陳時中：因台灣疫情控制較好

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陳時中也提到，在Omircon之後，大家要跟病毒共存，因為輕症化的發展方向已經很清楚；與病毒共存，觀察的指標不是染疫率，過去追求清零，但現在要看的是對於住院病人重症的狀況，或是整個對於病毒處理的系統，才是指標。
486先生也問到陳時中有關參選的時機，陳時中表示，在去年的狀況完全不可能去想這樣的事情，因為當時面對的是一個高死亡率的病毒，作為一位疫情指揮官，不可能去想選舉的事情。
陳時中說，但後來面對Omircon，台灣將死亡率控制在0.15%，藥物、疫苗也都準備得很充足；醫院也可以把正常醫療跟防疫醫療都顧好，台灣的疫苗施打率也是世界的前段班，給藥的體系跟流程也都建立得很好，看到了疫情隧道的曙光，因此認為自己的任務已經告一段落。
而關於參選台北市長，陳時中表示，台北市是台灣的首都，對國家前途很重要，首都市長究竟能不能表達保護台灣的態度，更是重要。他提到，總統蔡英文的堅韌態度，讓世界看到台灣，但台灣的首都市長，卻看不到這樣的態度，例如雙城論壇，共機都在繞台了卻還在辦，會讓世界認為，首都市長在面對共機繞台是無所謂的。
陳時中提到，「我們的執行力，總統有信心」，他對自己溝通協調的能力也很有把握，希望未來成為台北市長，能讓世界看到台北，還有對於民主價值的堅持。也期待在開放國門後，台灣的疫情經濟儘速復甦，也希望對疫情有了解的人，不要做錯誤的解釋。