三峽母女遭軍卡撞死！疑視線死角釀禍 肇事阿兵哥頻道歉
三峽今（25）日上午，發生一起嚴重死亡車禍，一輛載著國軍的軍用卡車，行經新北市三峽介壽路二段，右轉時不慎與機車對撞，機車上是一對母女檔，40歲的媽媽與6歲女兒重摔倒地，當場失去生命跡象，緊急送醫仍無力回天。目前警方已將肇事的陳姓阿兵哥帶回，訊後將依過失致死罪嫌偵辦。
據了解，今天該輛軍用卡車是從中壢補給分庫，開到三峽分庫載運物品，上午7點多，行經介壽路二段6巷右轉時，疑為視線死角，與騎乘機車的母女發生碰撞，隨後母女雙雙倒地，警消人員獲報趕抵時，發現2人已經沒有生命跡象，緊急送往三峽恩主公及土城長庚醫院急救，仍宣告不治。
警方目前將肇事的27歲的陳姓阿兵哥帶回偵訊，阿兵哥在警局裡低頭頻頻道歉，不斷說著「抱歉」、「對不起」。至於肇事原因，陳男表示，當時正要右轉，有先觀察左右兩方皆沒有車，結果正當要右轉時，突然發現機車就在右邊，煞車不及才釀禍。經警方偵訊後，全案將依過失致死罪嫌偵辦。
第六軍團對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責，以及後續的處理事宜；另將援引為例，通令所屬加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行車安全。（編輯：孫唯容）