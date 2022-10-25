民進黨批鍾東錦苗栗「砂皇」　籲檢調動起來

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苗栗縣議員曾玟學說，鍾東錦除了身為恒威股東，恒威則在鍾的銅鑼鄉老雞隆段土地上開採，鍾在2014年當選議員後，隔年恒威就取得開採許可，更在2016年10月主導「苗縣土採稅條例」修正，將原本開採「每立方公尺以50元計」條文，修正為在條例施行前已取得開採許可的業主，可用「每立方公尺以20元計」，而且恒威就是唯一一家，難道不是為自己護航。
此外曾玟學表示，根據空拍圖顯示，2015年時尚未開採，到了2017年山林被開採的光禿禿，但2021年被挖掉的地方卻自己長出土地，到底埋了什麼東西，質問敢不敢讓大家看看土地下的東西，此外恒威今年6月違規越區開採，現在仍持續中，但縣府至今未開罰，難道是是怕鍾東錦成為縣長。
苗栗縣議員陳光軒則說，根據報導顯示，鍾東錦違法是現在進行式，根據去年苗栗卓蘭鎮水廠段的空拍圖，該區域就是鍾的砂石場，土地是農牧用地上面卻堆置土方，此舉明顯違法，在地鄉親多次向相關單位反應，縣府也有派員稽查，但對於鍾疑似違法部分卻避重就輕，呼籲縣府和檢調單位動起來，不要因為鍾可能當選縣長就不處理。
羅致政補充，凡鍾東錦走過寸草不生，自己看到卓蘭鎮的土地非常不捨，如今現在堆滿砂石，「好砂挖光光，廢土堆滿滿」希望檢調動起來，有這麼多證據攤在眼前，更諷刺縣長徐耀昌不是要幫鍾站台，應該是要將他移送。