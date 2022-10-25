腳麻、屁股痛是坐骨神經痛？醫指４症狀機會高，常見風險要避開！

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許嘉麟醫師表示，坐骨神經痛和肩痛一樣，兩者都是症狀的一種，肩痛可能出自於五十肩，可以肩關節囊擴張術治療；坐骨神經痛可能出自於腰椎間盤突出，此情況則可以腰椎微創手術治療。
醫師也表示，腰痛、背痛、屁股痛未必就是坐骨神經痛，坐骨神經壓迫會有些特殊症狀出現，範圍一路到小腿、腳趾都可能。例如走路傾斜或走一走會軟腳、合併大拇趾無力或無法上翹、有麻木或刺痛感、穿鞋或穿褲子時感覺兩隻腳不太一樣的異常感覺等。若平時有出現這些症狀，就真的得留意很有可能是坐骨神經痛。
坐骨神經痛原因繁多，醫：留意歪量久重快５風險！
許嘉麟醫師指出，坐骨神經是全身最大的一條神經，可說是「任重道遠」，一路到小腿出現的狀況都可能形成坐骨神經痛，例如臀部的梨狀肌力量不足而攤壓、大腿體型巨大的四頭肌腫脹而壓迫、小腿的腓骨前肌出問題也會引起。
醫師表示，坐骨神經痛除了可能受椎間盤突出、骨刺等骨頭問題影響，大多也出自於肌肉問題，急性肌肉拉傷就是其中一種，常見的風險可如「歪量久重快」五大類。包括姿勢不良、過歪、單一使用肌肉，或是使用量、使用時間、重量負荷超出日常使用，以及瞬間拉扯造成傷害等。而這些也和椎間盤突出、骨刺等息息相關，像是椎間盤突出就常因姿勢不良所引起，提醒民眾日常多加注意。
是坐骨神經痛？再觀察一下？４情況早檢查，２症狀當天就診！
民眾出現各類疼痛、麻痺等症狀時，難免都會想再多觀察一下，不過許嘉麟醫師提醒，若真的出現不尋常的症狀，就應盡快就醫別再拖。
以肌肉問題來說，一般而言兩三天就會好轉，兩周內就該恢復，若是超過這時間遲遲不見好轉、出現難忍的疼痛、情況加劇，或是出現前述坐骨神經痛的神經症狀，建議盡早就醫，以避免神經壓迫久了造成不可逆的損傷。而若是發現近日出現漸進式無力，或是大小便失禁、難控制等，更是建議當天就診。
坐骨神經痛治療視情況不同，早檢查別網路爬文照單全收！
坐骨神經痛因形成原因可能性多，治療及改善方式也會有所不同，主要可分成骨頭、肌肉兩大類。骨頭的原因可如腰椎椎管狹窄症、骨刺、椎間盤突出、腰椎退化症、骨腫瘤、骨折等，治療方式就會視情況採取如開刀、腰椎牽引、超音波導引注射等。肌肉相關則如臀肌、大腿肌、小腿肌，可能因過瘦、肌肉太少所引起，也可能因發炎腫脹、肌肉太大所致，或是肌肉歪斜、姿勢不良等，這類情況則建議以肌肉傷害治療，並加以防範、避免相似情況一再發生。
提醒民眾，日常發現腰痛、背痛、屁股痛等，不論是否為坐骨神經痛，都建議多留意相關症狀，並盡量避免網路上的改善方式照單全收，先進行檢查了解原因，除了避免使得情況惡化，也有利對症下藥、對症治療。
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