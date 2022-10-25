《新龍之谷》全面覺醒！人氣角色弓箭手、卡莉技能全優化

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「弓箭手」職業
1、天弓射手：新覺醒主動技能「隱藏陷阱」、新被動技能為「致命打擊」。可運用「隱藏陷阱」擺脫危險狀況，並搭配「致命打擊」獲得增益效果，造成更強力的傷害。
2、馭魔箭手：新覺醒主動技能「急速射擊」、新被動技能「全滅」。全新組合可施展「急速射擊」滯空造成傷害，並透過「全滅」強化「箭術革命」，輕鬆壓制大範圍敵人。
3、影舞者：新覺醒主動技能「斷魂踢」、新被動技能「星界之怒」。利用「斷魂踢」及「星界之怒」追加獲得氣流，可增加氣流效果更有利的戰鬥。
4、風行者：新覺醒主動技能「精神幻象」、新被動技能「狂風四起」。使用「精神幻象」再次滯空並獲得氣流，並透過「狂風四起」使「風之秀」增益效果持續造成更強力的攻擊效果。
5、銀月獵手：新覺醒主動技能「絕地進攻」、新被動技能「耐久狩獵」。當角色在空中被攻擊時，可使用「絕地進攻」獲得無敵效果，並迅速下降攻擊，搭配「耐久狩獵」使角色變身時間更久 ，不斷增加光屬性攻擊。
「卡莉」職業
1、暗黑召喚師：新覺醒主動技能「致命爪痕」、新被動技能「狂瀾之手」。以「致命爪痕」大範圍攻擊及強力的增益效果，傷害相當可觀，搭配「狂瀾之手」被動效果，帶來更高傷害表現。
2、喚靈使者：新覺醒主動技能「搖擺靈魂」、新被動技能「烙印」。「搖擺靈魂」可在更多敵人身上貼上印記，搭配「烙印」對敵人造成更多額外傷害。
3、劍刃舞者：新覺醒主動技能「直立旋轉」、新被動技能「精神之火」。透過「直立旋轉」，可對敵人造成大量的額外傷害，而【精神之火】則可賦予自身額外的強化效果，提升戰力。
4、闇影支配者：新覺醒主動技能「死亡旋律」、新被動技能「艾維尼亞風暴」。透過「死亡旋律」可以追加召喚幫助自己的司令，可更有攻擊性地進行戰鬥，而【艾維尼亞風暴】可使暴風之神艾維尼亞降臨，並不斷發動暴風攻擊。
5、天羽神姬：新覺醒主動技能「輝映」、新被動技能「璀璨之光」。透過「輝映」快速衝刺並躲開所有攻擊並攻擊敵人，而「璀璨之光」可不斷增加攻擊力及速度，進行戰鬥更輕鬆。
全新平民成長型裝備「吉洛斯」系列登場、回谷養成系列活動開跑
迎接十大職業覺醒，官方睽違三年同步推出全新平民成長型裝備「吉洛斯裝備」，「吉洛斯裝備」堪比遊戲內目前最具挑戰龍巢穴掉落裝備「冰晶龍巢穴裝備」，當強化+20後，「吉洛斯裝備」各項屬性能力更大幅度超越。但透過一般關卡即可輕鬆取得製作與強化材料，且強化機率都是100%，讓玩家們輕鬆無負擔享受打怪樂趣！同步推出回谷養成系列活動，完成指定條件可領取「覺醒養成任務箱」及「夕光冒險任務箱」，特別針對「弓箭手」與「卡莉」所推出的養成支援，開啟可獲得：覺醒紀念時裝、終傷龍玉、+12綻放龍玉、極強能力稱號、各種大量的寒冰巢穴素材等稀有資源，急速提升戰力！
此外，歡慶萬聖節，限定關卡「陰森森返魂村」於即日起至11月22日開放，玩家將化身為小幽靈，限時在「返魂村」擊敗「返魂術士」可蒐集「返魂代幣」，於活動商店內兌換各式強化素材、萬聖節紀念稱號、萬聖節限定獎勵、萬聖節特色裝飾等豐富內容！