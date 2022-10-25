面對對手不實指控 鍾東錦競總提告「意圖使人不當選」
苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮，今(25)日在羅偉恆律師陪同下召開記者會，指控民進黨在這次選戰可以說是無所不用其極進行抹黑和汙衊，特地委請律師團蒐證，針對郭俊銘與曾玟學提出違反刑法第310條誹謗以及公務人員選舉罷免法第104條，意圖使人不當選之訴。
徐廷琮指出，郭俊銘和曾玟學分別擔任徐定禎競選總部總幹事和發言人，利用各種方式影射、汙衊苗栗縣長候選人鍾東錦，其中郭俊銘胡亂指控鍾東錦與黑道有關，意圖影響投票行為，而曾玟學則是未經查證就公然詆毀鍾議長，經蒐證後，認定事證明確，因此委由律師團提出刑事告訴。
律師羅偉恆表示，郭俊銘曾擔任兩屆立法委員(2002年-2005年、2005年-2008年)、臺灣省議會議員(第十屆)、台灣自來水公司董事長，明知其言行足以影響不特定多數人對於參選人之看法，卻在完全沒有事實根據下，抹黑鍾東錦，已有明顯違法之處。至於曾玟學為現任苗栗縣議員，日前在談話性電視節目上，公然指控鍾東錦是黑道，企圖利用造假言論，影響選民投票意向。
羅偉恆指出，將針對郭俊銘和曾玟學兩人的不實陳述，提出違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之訴。