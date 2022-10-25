囂張沒有落魄久！新莊男偷刮刮樂中4900元 80分鐘就被逮
新北市一名31歲陳姓男子由於無業，平時無事可做，近期缺錢花用，竟動了歪腦筋，他於23日晚間11點多，潛入新北市新莊區某彩券行，趁店員不注意之際，偷走21張面額500元的刮刮樂，再騎車到另外一間彩券行開刮兌獎，最終換得4900元獎金，但竊嫌「囂張沒有落魄久」，犯案後僅短短80分鐘，他就被警方循線在桃園龜山區逮捕落網，訊後依竊盜罪移送偵辦。
警方指出，23日晚間11點多，陳嫌因為缺錢花用，騎車經過新莊區後港一路某彩券行，趁著店家打烊整理時，抓準店員沒注意的時機，跑進店內偷走一疊面額500元的「鑽很大」刮刮樂，店員發現遭竊後，立即上前呼叫追趕，不過陳嫌火速騎車落跑，店員隨後便打電話報警處理。
搶奪刮刮樂之後，陳嫌再轉搭計程車逃逸，跑到龍安路上另一家彩券行，刮開行竊得來的21張刮刮樂並兌獎，但21張僅刮中8張，共換得4900元獎金，他不死心，再向該店家購買一張500元刮刮樂離去，並逃往桃園龜山區藏匿。
不過陳嫌高興不超過2小時，警方獲報僅短短80分鐘後，就循線到桃園龜山區萬壽路一帶，將犯案的陳嫌逮捕歸案，並起獲剩餘4400元贓款，訊後依竊盜罪移送偵辦。（編輯：孫唯容）