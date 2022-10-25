OPEL 公布 MOKKA / MOKKA-e 全台預賞巡迴時間

▲ OPEL 公布 MOKKA / MOKKA-e 全台預賞巡迴時間
▲ OPEL 公布 MOKKA / MOKKA-e 全台預賞巡迴時間

2GameSome - 有車賞

2022-10-25 16:25:01

OPEL台灣總代理 歐吉汽車自10月6日正式舉辦品牌發表會宣告重返台灣車市後，旋即展開一連串備受消費者期待的行銷計畫，並於今日宣布Opel品牌在台首場大型活動「2022 OPEL德藝放閃 MOKKA & MOKKA-e 巡迴預賞會」，將自11/12起週末假期接續熱力開跑！首場預賞會活動將於11/12-11/13台北華山1914文創園區隆重登場，並依序移師至台中(11/19-11/20)、台南、高雄(12/03-12/04)以及桃園(12/10-12/11)與期待許久的中南部車迷們見面，而這次的全台巡迴預賞會活動，預計將由年底首波即將導入台灣的重量級車款 – 全新世代Mokka / Mokka-e領軍與台灣消費者近距離接觸，OPEL台灣總代理 歐吉汽車敬邀喜愛德國閃電的鐵粉千萬不容錯過！

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「2022 Opel德藝放閃 MOKKA & MOKKA-e 巡迴預賞會」活動現場，這次將以光、霓虹、色彩等三大元素建構而成，打造出Opel品牌十分強調的年輕酷炫形象及自信態度，讓消費者感受Opel強勢回歸的氣勢，並透過大面積繽紛色彩的視覺聲光效果，為全新世代Mokka / Mokka-e營造動感魅力滿點與充滿蓬勃朝氣的氛圍，呈現出大膽且純粹的產品定位。

因應週末大量賞車人潮可能造成排隊等候的情況，歡迎喜愛Opel品牌的車迷朋友，可搶先至Opel Taiwan官網預約，只要留下相關連絡資訊，後續將會安排專人聯繫並提供專屬服務，不僅能享受到舒適的賞車體驗，還有機會獲得限量Opel品牌好禮。

OPEL台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「我們十分重視這場巡迴預賞會，因為Opel就如同是一位熟悉的老朋友，在睽違多年後再次和台灣消費者重逢；期盼透過這場別開生面的預賞會活動，為大家帶來全新的『Opel German Energy 德藝放閃』品牌概念，未來歐吉汽車也將致力為台灣消費者帶來更多與眾不同的用車體驗！」

Opel  於2020 年推出全新設計車款Mokka，至此 Mokka 一直深受消費者喜愛，並於2021年獲得 Top Gear所頒發的 2021 年“年度最佳設計車款”; Opel Mokka-e 於2021年通過德國媒體嚴苛的審查標準，受評選為入門級距最佳車款，榮獲最高獎項Golden Steering Wheel 金舵獎。

OPEL閃電鐵粉站出來 限量VIP預賞資格募集中為讓喜愛Opel品牌的閃電鐵粉們能夠先睹為快，OPEL台灣總代理歐吉汽車特別於FACEBOOK社群平台上舉辦「Opel閃電鐵粉站出來限量VIP預賞資格募集」抽獎活動，消費者只要完成 Opel Facebook 官方粉絲團專屬活動貼文的指定任務，即有機會獲得 11/11(五)於台北華山文創園區登場的Opel Mokka & Mokka-e VIP 預賞會邀請函，搶先全台感受 Opel 新世代德國大膽純粹的迷人風采！欲知更多活動詳情，可參閱Opel Taiwan  FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.opel.tw

日期

地點

時間

11/11(五) VIP 預賞會

台北 (華山1914文創園區)

10:30-18:30

11/12(六) - 11/13(日)

台北 (華山1914文創園區)

10:30-18:30

11/19(六) - 11/20(日)

台中 (麗寶Outlet)

10:30-18:30

12/03(六) - 12/04(日)

台南 (南台科技大學)

09:00-17:00

12/03(六) - 12/04(日)

高雄 (漢神巨蛋)

10:30-18:30

12/10(六) - 12/11(日)

桃園 (台茂購物中心)

11:00-18:30

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