▲ OPEL 公布 MOKKA / MOKKA-e 全台預賞巡迴時間

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因應週末大量賞車人潮可能造成排隊等候的情況，歡迎喜愛Opel品牌的車迷朋友，可搶先至Opel Taiwan官網預約，只要留下相關連絡資訊，後續將會安排專人聯繫並提供專屬服務，不僅能享受到舒適的賞車體驗，還有機會獲得限量Opel品牌好禮。
OPEL台灣總代理 歐吉汽車董事長王騰漢對此表示：「我們十分重視這場巡迴預賞會，因為Opel就如同是一位熟悉的老朋友，在睽違多年後再次和台灣消費者重逢；期盼透過這場別開生面的預賞會活動，為大家帶來全新的『Opel German Energy 德藝放閃』品牌概念，未來歐吉汽車也將致力為台灣消費者帶來更多與眾不同的用車體驗！」
Opel 於2020 年推出全新設計車款Mokka，至此 Mokka 一直深受消費者喜愛，並於2021年獲得 Top Gear所頒發的 2021 年“年度最佳設計車款”; Opel Mokka-e 於2021年通過德國媒體嚴苛的審查標準，受評選為入門級距最佳車款，榮獲最高獎項Golden Steering Wheel 金舵獎。
OPEL閃電鐵粉站出來 限量VIP預賞資格募集中為讓喜愛Opel品牌的閃電鐵粉們能夠先睹為快，OPEL台灣總代理歐吉汽車特別於FACEBOOK社群平台上舉辦「Opel閃電鐵粉站出來限量VIP預賞資格募集」抽獎活動，消費者只要完成 Opel Facebook 官方粉絲團專屬活動貼文的指定任務，即有機會獲得 11/11(五)於台北華山文創園區登場的Opel Mokka & Mokka-e VIP 預賞會邀請函，搶先全台感受 Opel 新世代德國大膽純粹的迷人風采！欲知更多活動詳情，可參閱Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和Opel 官方網站：https://www.opel.tw
日期
地點
時間
11/11(五) VIP 預賞會
台北 (華山1914文創園區)
10:30-18:30
11/12(六) - 11/13(日)
台北 (華山1914文創園區)
10:30-18:30
11/19(六) - 11/20(日)
台中 (麗寶Outlet)
10:30-18:30
12/03(六) - 12/04(日)
台南 (南台科技大學)
09:00-17:00
12/03(六) - 12/04(日)
高雄 (漢神巨蛋)
10:30-18:30
12/10(六) - 12/11(日)
桃園 (台茂購物中心)
11:00-18:30