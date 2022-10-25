吳慷仁捲入連環命案　揪林心如抓出《模仿犯》

Netflix華語影集《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事講述吳慷仁所飾演的檢察官在面對當時第一起的連續殺人命案，在社會價值觀混亂的環境下，如何去突破困境，檢索自己做為檢察官的初衷與正義，今（25）日曝光的花絮中可見百人上街抗議、山路飛車、挖掘屍體、警察攻堅等震撼場面。
從《麻醉風暴》系列就與製作人曾瀚賢建立良好默契，此次擔綱《模仿犯》主演，吳慷仁笑說：「和瀚賢哥合作都不是一件輕鬆的事情，他總是在做業界可能還在構思的事情。」吳慷仁也表示製作人曾瀚賢在產業的突破與創新一直都走得相當前面，他說：「我們要如何拍出不一樣的類型戲，我想這是瀚賢他正在想的事情。這次不管是編劇的格局，甚至是每個角色的塑造，方方面面都做到了另一種新的可能，我很高興可以跟團隊合作。」
曾在《誰是被害者》與瀚草文創有合作經驗的林心如也分享：「我一直很喜歡瀚草製作出來的戲劇，他們總是很深入的挖掘、探討一些議題。」而曾以《鏡子森林》奪得金鐘視帝姚淳耀則是初次與瀚草文創合作，他表示從收到劇本、準備角色時就既興奮又期待：「劇組他們不斷地在追求一些很真實的東西，不論是故事背景或是實際可以看到的美術場景、道具都很精心的去製作、去安排，那些方面都會給我在角色的建立上面有很大的幫助。」
而比起以往的刑偵類型劇，《模仿犯》更著重於執法者、加害者與受害者之間人心的細膩描寫與呈現，製作人曾瀚賢表示：「在面對無差別殺人，到底人心應該要往哪裡去？這個題目其實非常值得探討且有力量。」