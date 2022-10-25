屏東砍人案釀1死3傷！兇嫌進加護病房 死者妻斷指接不回
24日晚間，屏東佳冬鄉發生砍人命案，慘釀1死3傷，目前砍人的50歲吳姓男子，因腹部中刀、腸子外露，送醫搶救後仍有生命危險，在加護病房觀察中；62歲鍾姓死者、其53歲妻子，左手拇指遭砍斷無法接回，但已無生命危險；死者兒子手部遭利刃劃傷，送醫無大礙。
據了解，吳男與鄰居鍾家長期不睦，近期雙方疑似因為果樹問題起爭執，案發當日，吳男懷疑死者鍾男噴灑農藥，導致他種植的吉利果樹跟荔枝樹死亡，晚間飲酒後、持西瓜刀到鍾家理論，當時鍾家3人都在(鍾父、母、子)，雙方爆發肢體衝突，鍾男遭砍傷頸動脈死亡，鍾家母子為阻止衝突，手部遭砍傷；吳男腹部中刀、腸子外露，犯案後逃回住處。
屏東枋寮分局獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治，鍾家母子開完刀已無大礙，但鍾母斷指無法接回；犯案的吳男雖撿回一命，但情況仍須再觀察，目前在加護病房。這起砍人案共釀1死3傷，檢警26日將會同法醫對鍾姓死者進行複驗，而吳男傷勢是否因爭執導致，仍待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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