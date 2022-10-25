英迪格酒店賣眷村菜！聯手「南村私廚」中西合璧菜色曝光
連續2年獲得米其林餐盤推薦的「南村私廚」加入大直美食戰區！聯手2020年才全新開幕的大直英迪格酒店推出「中西合璧眷村宴」，祭出紅燒肉刈包、一品佛跳牆、河南蒸麵等8道經典好菜，加上大直英迪格拿手的西式料理碳烤溫莎拉佐培根油醋、麵線大蝦佐橙香防風草醬，中西合璧10人桌菜搶攻年末尾牙市場，11/10起即可預訂！今（25）日菜色正式曝光，《NOWnews今日新聞》開箱全新菜品，帶大家搶先看看眷村宴菜色有哪些好料。
「眷村菜包含五湖四海，靈感可以穿越世界各地。」南村私廚負責人楊冀安表示，這次與大直英迪格合推的中西合璧眷村宴，其中一道「炭烤溫莎拉佐培根油醋」，可以把它解釋為「眷村裡隔壁鄰居來自河南的奶奶，她女婿是外國人啊！」言下之意，眷村菜可以甚麼都有，甚麼都不奇怪。
而這次在大直英迪格限時聯名推出合宴，不僅搶攻大直美麗華商圈戰場，也針對附近圓山新城留下的眷村影子，讓該地居民能一嚐心中的經典好味道，重現眷村記憶。
「中西合璧眷村宴」首先登場的是「迎賓頭盆」，有醋溜土豆絲、泡椒醃川耳、麻辣小黃瓜、四季香烤麩、當歸香腸、酸豆炒肉末這6道眷村料理中最常見的小菜讓饕客先開開胃；接續登場的有紅燒肉刈包、河南蒸麵、白菜獅子頭干貝砂鍋、水煮牛肉、一品佛跳牆、滷味拼盤、清蒸海上鮮、碳烤溫莎拉佐培根油醋、麵線大蝦佐橙香防風草醬，最後則是每日主廚精心製作的甜點，每天品項都不一樣，食客可以親自去碰碰運氣喔！
大直英迪格總經理胡愛偉表示，英迪格餐飲團隊擅長西餐料理，南村擁有精湛的中料烹調技藝，此次廚藝交流、美食共享的雙贏合作，預計為雙方帶來與去年同期成長五成以上的業績。活動期間（11/10-2023/03/10）到大直英迪格點用「中西合璧眷村宴」每桌23800元起，每桌還加贈紅酒或白酒2瓶，現場啤酒等軟性飲料無限暢飲，有尾牙需求的企業或民眾不妨參考，來吃個不一樣的尾牙宴！